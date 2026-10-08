Pure Schwäche bei der BMW-Aktie: In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich nach dem nahezu erreichten Ziel bei 54,36 € zunächst 52,36 € und darunter bereits 45,42 € als nächste Marken aufgerufen. Heute fiel der Titel mit 51,98 € auf ein neues Jahrestief und unterschritt damit zeitweise selbst 52,36 €. Bei aktuell 52,46 € ist von nachhaltiger Käuferbereitschaft weiterhin wenig zu sehen. Bestätigt sich der Bruch, dürften Kurse unter 50 € nur noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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