Die Fresenius Medical Care-Aktie erlitt in den vergangenen Tagen einen deutlichen Kursrückgang. Auslöser war der überraschende Wechsel an der Unternehmensspitze. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei 36,50 € und hat seit Bekanntgabe des Führungswechsels rund -10% verloren. Damit stellt sich die Frage: Was bedeutet der überraschende Wechsel für die weitere Kursentwicklung? Vorstandschefin Giza tritt überraschend ab Es war ein Paukenschlag: Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de