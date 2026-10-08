Jefferies hebt das Kursziel für Schneider Electric von 289 € auf 323 € an und bleibt bei der Einstufung "Buy". Gleichzeitig räumt Analyst Lucas Ferhani ein, dass der Markt auf eine Übernahme ausgesprochen negativ reagiert hat. Damit stellt sich die Frage: Ist die Kursschwäche eine Einstiegsgelegenheit oder ein berechtigtes Warnsignal? Jefferies erhöht die Schätzungen Das Analysehaus Jefferies hat seine Prognosen für den Konzern angehoben und in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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