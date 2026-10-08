Man kann es salopp vielleicht so formulieren: Mit der Rheinmetall-Aktie ist derzeit kein Blumentopf zu gewinnen. Die ungestüme Aufwärtsdynamik vergangener Tage ist einer gewissen Lethargie gewichen. Der Rücksetzer unter die Marke von 1.000 Euro hat den Effekt verstärkt. Wer sich eine schnelle Rückkehr über die 1.000 Euro erhofft hatte, wird bislang enttäuscht. Und es droht weiteres Ungemach.Rheinmetall kurbelt das Wachstum an Die Nachrichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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