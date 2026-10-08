TORONTO, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Total Metals Corp. ("TotalMetals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FSE: O4N) gibt bekannt, dass derzeit ein Diamantbohrgerät und ein geologisches Team zum zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt High Lake mobilisiert werden. Das Projekt befindet sich im Nordwesten Ontarios nahe der Grenze zwischen den Provinzen Manitoba und Ontario und in unmittelbarer Nähe des Trans-Canada Highway.

Der Beginn der Bohrungen wird für den 9. Oktober 2026 erwartet.

Geplant sind 2.500 Meter Explorationsdiamantbohrungen in der hochgradigen Zone Purdex





"Das gesamte technische Team ist im Zuge der Verlegung der Ausrüstung in die Zone Purdex voller Tatendrang", erklärt Robert Penczak, Vice President of Exploration bei Total Metals Corp. "Wir haben Monate damit verbracht, unsere Bohrziele zu verfeinern. Die Ankunft des Bohrgeräts vor Ort ist ein mit Spannung erwarteter Meilenstein. Dies ist ein außergewöhnlich hochgradiges Goldziel, und wir freuen uns sehr darauf, in Kürze mit den Bohrungen zu beginnen und zu sehen, was die Bohrkerne zutage fördern."

Abbildung 1. Lagekarte der Gold- und Kritische-Metalle-Projekte von Total Metals im Nordwesten Ontarios.

Abbildung 2. Drohnenbasierte Messung der Magnetfeldstärke auf dem Konzessionsgebiet High Lake mit Hervorhebung der Zielzonen und interpretierten strukturellen Trends.

Bohrstrategie mit hoher Priorität

Die Bohrungen auf High Lake, wo historische Bohrungen bereits eine bedeutende Goldmineralisierung nachgewiesen haben, werden voraussichtlich am Freitag, dem 9. Oktober 2026, beginnen. Geologische und geophysikalische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das System in mehrere Richtungen offen ist. Das geplante Programm bildet die erste Phase einer Bohrstrategie mit dem Ziel, die bekannte Mineralisierung weiter auszudehnen, die Kontinuität nachzuweisen und das Größenpotenzial der Zone Purdex genauer zu definieren.

Das Bohrprogramm ist so konzipiert, dass das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten je nach den Ergebnissen ausweiten kann. Dazu gehört auch der mögliche Einsatz zusätzlicher Bohrgeräte, um bei erfolgreichen Zielen schnell Folgemaßnahmen durchführen zu können. Diese Flexibilität soll es Total Metals ermöglichen, vielversprechende Ergebnisse zügig weiterzuverfolgen und gleichzeitig die weiteren aussichtsreichen Zielgebiete zu evaluieren.

Zu den Bohrzielen mit hoher Priorität gehören die Zone Purdex sowie interpretierte strukturelle Trends auf dem Konzessionsgebiet High Lake, wie in Abbildung 2 dargestellt. Der Schwerpunkt der Exploration liegt auf der Bestätigung und Erweiterung von Vorkommen sowie auf priorisierten Bereichen struktureller Trends, insbesondere dort, wo diese sich in lithologisch komplexen Zonen schneiden oder umbiegen.

Qualifizierte Person

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und freigegeben.

Über Total Metals Corp.

Total Metals ist zu 100 % Eigentümer des High Lake- und West Hawk Lake-Projekts, das 958 Hektar auf zwei Goldkonzessionen entlang des Trans-Canada Highway beiderseits der Grenze zwischen Manitoba und Ontario umfasst. Die Zone Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake weist ein erhebliches Explorationspotenzial auf und wird das Hauptziel der ersten Explorationsarbeiten sowie potenzieller zukünftiger Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzelnen Mineralkonzession im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen hält eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das strategisch günstig in der Kenora Mining Division in Ontario liegt und im Süden an die Rainy-River-Claims grenzt, die von Coeur Mining, Inc. ("Coeur") im Zuge der Übernahme von New Gold Inc. für rund 7 Mrd. USD erworben werden. Der jüngste Neuzugang des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Pick Lake, das aus 75 Claims und einer Mineralkonzession mit einer Fläche von mehr als 5.260 Hektar besteht und über eine Straße erreichbar ist, die im Süden an den Trans-Canada Highway angebunden ist. Die Kritische-Metalle-Lagerstätte Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von etwa 250 m und eine erkundete Tiefenerweiterung zwischen 300 und 1.200 m auf. Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und Vorkommen kritischer Mineralien im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen und Zielgebiete für kritische Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Zonen ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Red Lake Gold-Camp befinden und strategisch günstig zwischen dem Great Bear-Projekt von Kinross Gold und dem Springpole-Projekt von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erprobte Ziele, die für die weitere Exploration bereitstehen.

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