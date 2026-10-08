Zürich - BDO Digital, das digitale Kompetenzzentrum von BDO, und GObugfree bündeln ihre Kompetenzen, um Schweizer KMU besser vor Cyberangriffen zu schützen und für Cyberrisiken zu sensibilisieren. Die beiden Unternehmen kombinieren strategische Beratung und Cyber-Governance mit technischen Sicherheitstests und einer Community von Ethical Hackern. Als Platin-Partner der von GObugfree organisierten Cyber-Security-Konferenz GOhack26 engagiert sich BDO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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