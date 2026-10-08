Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag sehr klar im Minus beendet. Nach einem schwachen Morgen kam es am Nachmittag zu einer gewissen Erholung, die dann allerdings gegen Handelsende wieder stark abflachte. Im Markt war von einer zum Teil recht düsteren Stimmung die Rede. Hohe Anleiherenditen und hohe Ölpreise zählten dabei weiter zu den grössten Belastungsfaktoren. Von einem Orkan könne zwar noch nicht die Rede sein, zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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