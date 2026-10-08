Zürich - Am 29. und 30. Oktober 2026 findet an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in Zürich die vierte Ausgabe von GOhack statt. Der Cybersecurity-Event verbindet Symposium, EDU-Track mit Talks und Workshops sowie eine Live Bug Bounty Challenge, bei der Ethical Hacker reale Systeme teilnehmender Unternehmen testen. Inhaltlich stehen Risiken rund um Lieferketten, externe Dienstleister, interne Zugriffe und KI-Systeme im Zentrum. Das Symposium am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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