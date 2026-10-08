NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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