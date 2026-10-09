Das Familienunternehmen Bacardi ist das am höchsten platzierte Spirituosenunternehmen

Bacardi Limited ist auf der Forbes-Liste der weltweit besten Unternehmen für Frauen 2026 auf Platz 32 geklettert ein Aufstieg von Platz 60 im Vorjahr und hat sich damit zum fünften Mal in Folge einen Platz in diesem renommierten globalen Ranking gesichert. Das Familienunternehmen ist der am höchsten platzierte Spirituosenhersteller auf der diesjährigen Liste und belegt Platz 2 in der Kategorie "Lebensmittel, Erfrischungsgetränke, Alkohol und Tabak". Diese Anerkennung spiegelt das anhaltende Engagement wider, Chancen zu schaffen, die berufliche Entwicklung zu fördern und ein Arbeitsumfeld zu gestalten, in dem sich die Mitarbeiter geschätzt, gestärkt und in der Lage fühlen, ihr Bestes zu geben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008203032/de/

Bacardi celebrates being the highest-ranked spirits company in the Forbes World's Top Companies for Women 2026.

"Der aussagekräftigste Maßstab für unseren Fortschritt ist es, wenn talentierte Frauen sich dafür entscheiden, bei Bacardi einzusteigen, hier ihre Karriere aufzubauen und in Führungspositionen aufzusteigen", sagt Nicole Zukowski, Chief Supply Chain Officer und Executive Sponsor der Initiative "Good Spirited Corporate Sustainability" von Bacardi Limited. "Bei Bacardi setzen wir uns dafür ein, Chancen zu bieten, die Entwicklung zu fördern und eine Kultur zu pflegen, in der sich die Menschen zugehörig fühlen denn wenn es unseren Mitarbeitern gut geht, geht es auch unserem Unternehmen gut."

Zu den zahlreichen Maßnahmen, mit denen Bacardi die Entwicklung von Frauen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens unterstützt, gehören:

Förderung von Führungskräften: 45 der Führungspositionen (ab der Ebene des Managers) bei Bacardi sind mit Frauen besetzt. Das Unternehmen verzeichnet zudem Geschlechterparität bei der Personalbeschaffung, der Fluktuation, der Vergütung und dem Engagement.

45 der Führungspositionen (ab der Ebene des Managers) bei Bacardi sind mit Frauen besetzt. Das Unternehmen verzeichnet zudem Geschlechterparität bei der Personalbeschaffung, der Fluktuation, der Vergütung und dem Engagement. Investition in die Entwicklung: Bacardi sorgt für eine ausgewogene Vertretung in seinen zentralen Entwicklungsprogrammen und hilft Talenten dabei, die für ihre berufliche Weiterentwicklung erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen aufzubauen.

Bacardi sorgt für eine ausgewogene Vertretung in seinen zentralen Entwicklungsprogrammen und hilft Talenten dabei, die für ihre berufliche Weiterentwicklung erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen aufzubauen. Stärkung der Branchenverbindungen: Bacardi engagiert sich in Organisationen, die weibliche Talente fördern, darunter "Women of the Vine Spirits", "Women Leading Rum Spirits", die "OurWhisky Foundation" und das "LEAD Network".

Bacardi engagiert sich in Organisationen, die weibliche Talente fördern, darunter "Women of the Vine Spirits", "Women Leading Rum Spirits", die "OurWhisky Foundation" und das "LEAD Network". Förderung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit: In den Vereinigten Staaten unterstützt Bacardi "Dress for Success Miami", eine Initiative, die Fähigkeiten, Hilfsmittel und professionelle Kleidung bereitstellt, um Menschen dabei zu helfen, eine Anstellung zu finden und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.

In den Vereinigten Staaten unterstützt Bacardi "Dress for Success Miami", eine Initiative, die Fähigkeiten, Hilfsmittel und professionelle Kleidung bereitstellt, um Menschen dabei zu helfen, eine Anstellung zu finden und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Türen zu Karrieren in der Gastronomie öffnen: In Indien veranstaltet Bacardi eine ausschließlich Frauen vorbehaltene Kohorte von "Shake Your Future", seinem kostenlosen Barkeeper-Programm, um mehr Frauen zu ermutigen, Chancen in der Gastronomie- und Getränkeindustrie zu nutzen. Dies ergänzt andere "Shake-Your-Future"-Kohorten auf dem Markt, die für alle offen sind.

In Indien veranstaltet Bacardi eine ausschließlich Frauen vorbehaltene Kohorte von "Shake Your Future", seinem kostenlosen Barkeeper-Programm, um mehr Frauen zu ermutigen, Chancen in der Gastronomie- und Getränkeindustrie zu nutzen. Dies ergänzt andere "Shake-Your-Future"-Kohorten auf dem Markt, die für alle offen sind. Bewusstsein schaffen und Unterstützung fördern: Im Vereinigten Königreich leitet ein Netzwerk von "Menopause Champions" Gespräche und schafft Bewusstsein für Frauen in den Wechseljahren sowie für die Menschen, die sie unterstützen.

Zur Erstellung der Liste hat Forbes in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista rund 140.000 Frauen befragt, die für multinationale Unternehmen in 61 Ländern tätig sind. Die Umfragen wurden hauptsächlich über anonyme, unabhängige Online-Panels durchgeführt, sodass die Teilnehmerinnen frei antworten konnten. Details und die vollständige Liste für 2026 finden Sie hier.

Bacardi wurde kürzlich von Forbes außerdem unter die weltweit besten Arbeitgeber 2026 gewählt, wo das Unternehmen den ersten Platz unter den reinen Spirituosenherstellern belegte, sowie unter die 100 besten Arbeitgeber in Europa 2026 von Fortune.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ Rum, PATRÓN Tequila, GREY GOOSE Wodka, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100% Blaue-Agave-Tequila sowie weitere führende und aufstrebende Marken wie D'USSÉ Cognac, ANGEL'S ENVY American Straight Whiskey und ST-GERMAIN Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 164 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261008203032/de/

Contacts:

Medienkontakte

Jessica Merz, VP Global Corporate Communications

jmerz@bacardi.com