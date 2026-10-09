Durch die Implementierung werden Erkenntnisse über die Untergrundverhältnisse mit den Arbeitsabläufen im Bereich Bohrlochtechnik und Bohrplanung verknüpft.

Das weltweit tätige Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute den Abschluss eines 15-jährigen Vertrags mit TotalEnergies über die Nutzung der kohärenten Bohrlochplanungs- und -konstruktionslösungen DrillPlan bekannt. Der Vertrag wird TotalEnergies beim Übergang zu einer digitalen Planungsumgebung unterstützen, indem Erkenntnisse über den Untergrund mit der Bohrlochplanung und -konstruktion verknüpft werden.

Die Vereinbarung, der die DrillPlan-Lösungen von SLB und das Fachwissen beider Unternehmen zugrunde liegen, stellt einen bedeutenden Schritt in der digitalen Zusammenarbeit der Unternehmen dar. Sie spiegelt einen breiten Wandel in der gesamten Branche wider, da die Betreiber zunehmend auf skalierbare, interoperable digitale Plattformen setzen, um die Planung und die Ausführung von Bohrarbeiten zu verbessern.

Dank der DrillPlan-Lösungen wird TotalEnergies in der Lage sein, die Bohrlochplanung und die technischen Aktivitäten zu optimieren. Denn Daten zu benachbarten Bohrlöchern, Bohrbahnentwürfe, Angaben zu Verrohrung und Komplettierung sowie Planungsannahmen, die während des gesamten Bohrlochbauprozesses zum Einsatz kommen, können berücksichtigt werden. Dadurch arbeiten funktionsübergreifende Teams auf einer gemeinsamen Grundlage aus Daten, Plänen und Annahmen.

"Betreiber suchen zunehmend nach skalierbaren Technologien, die einheitlichere Planungsentscheidungen über große und vielfältige Portfolios hinweg ermöglichen", sagte Rakesh Jaggi, President of Digital Business, SLB. "Diese Vereinbarung zeigt, dass Kunden zunehmend auf digitale Lösungen setzen, die die Einheitlichkeit verbessern, die Zusammenarbeit stärken und eine Grundlage für zukünftige Innovationen im Arbeitsablauf schaffen."

Auf der Grundlage des Fachwissens beider Unternehmen wurde die Umgebung so konzipiert, dass sie Arbeitsabläufe vernetzt, maßgeschneiderte Prozesse integriert, sich auf alle Betriebsbereiche skalieren lässt und die kontinuierliche Einführung neuer digitaler Technologien ermöglicht.

Aufbauend auf den Stärken von SLB in den Bereichen Bohrlochbau und digitale Technologie tragen die DrillPlan-Lösungen dazu bei, etablierte Kunden-Workflows in ein umfassenderes digitales Unternehmensökosystem zu integrieren. Die Vereinbarung spiegelt den Trend in der Branche wider, das in intern entwickelten digitalen Lösungen verankerte Fachwissen mit der Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Interoperabilität kommerzieller Plattformen zu kombinieren.

Wichtigste Punkte:

SLB hat von TotalEnergies den Auftrag erhalten, die kohärenten Lösungen von DrillPlan für die Bohrlochplanung und -konstruktion in dessen weltweitem Upstream-Portfolio einzusetzen.

Die Implementierung wird Erkenntnisse über die Untergrundverhältnisse mit der Bohrlochplanung und dem Bohrloch-Engineering verknüpfen und so eine standardisierte digitale Umgebung für die Bohrplanung schaffen.

Die Lösungen von DrillPlan integrieren Daten zu versetzten Bohrlöchern, Bohrbahnentwürfe, Angaben zu Verrohrung und Bohrlochausbau sowie Planungsannahmen, die während des gesamten Bohrlochbauvorgangs zum Einsatz kommen.

Die Vereinbarung unterstützt einen Ansatz, der bewährte Kundenabläufe und intern entwickelte digitale Kompetenzen mit der Fachkompetenz von SLB in den Bereichen Bohrlochbau und Digitalisierung verbindet.

Die Vereinbarung baut auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen SLB und TotalEnergies auf und fördert die weitere Innovation im Bereich der digitalen Bauplanung von Bohrlöchern.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

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