Durch die Kombination der Quanten-Softwareentwicklungsplattform von Classiq mit der praktischen Implementierungskompetenz von NTT DOCOMO BUSINESS soll die Einführung von Quantentechnologie in Unternehmen beschleunigt werden

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (ehemals NTT Communications Corporation) und Classiq Technologies G.K., die japanische Tochtergesellschaft von Classiq Technologies Ltd., gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt, mit der eine strategische Geschäftspartnerschaft begründet wird, die darauf abzielt, die Einführung von Quantencomputern1 bei Unternehmen in Japan zu beschleunigen.

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Im Rahmen dieser Partnerschaft wird NTT DOCOMO BUSINESS die Entwicklungsplattform für Quantensoftware von Classiq anbieten und vertreiben und gemeinsam mit Classiq Unternehmen dabei unterstützen, Anwendungsfälle für Quantencomputing zu identifizieren, zu entwickeln und zu validieren. Classiq wird die Plattform sowie Fachwissen und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Quantenalgorithmen und Quantensoftwaretechnologien bereitstellen. Die beiden Unternehmen werden die Quantensoftwaretechnologie von Classiq mit der Erfahrung von NTT DOCOMO BUSINESS bei der Einführung fortschrittlicher Technologien in reale Unternehmensumgebungen vereinen.

Das Quantencomputing stößt in vielen Branchen auf wachsendes Interesse, da es das Potenzial birgt, rechnerische Herausforderungen in Bereichen wie der Materialentwicklung und der Arzneimittelforschung, der Finanzrisikoanalyse sowie der Logistik und der Netzwerkoptimierung zu bewältigen. In Japan ermöglicht der zunehmende Cloud-Zugang zu gatebasierten Quantencomputern2 immer mehr Organisationen, über die reine Forschung hinauszugehen und mit der Evaluierung potenzieller Anwendungsmöglichkeiten zu beginnen.

Die Entwicklung von Quanten-Software erfordert jedoch spezielle Fachkenntnisse. Quantenentwickler müssen Konzepte wie Superposition und Verschränkung berücksichtigen, während Quantenschaltungen3 gegebenenfalls auch an unterschiedliche Hardwarearchitekturen angepasst und optimiert werden müssen.

Die Classiq-Plattform wurde entwickelt, um einen Großteil dieser Komplexität zu vereinfachen. Das System kombiniert agentenbasierte KI-Schnittstellen, Qmod4, die Hochsprache zur Quantenmodellierung von Classiq, sowie eine automatisierte Synthese-Engine5, die funktionale Modelle von der Hochsprachen-Ebene in optimierte Quantenschaltungen transformiert. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklern und technischen Teams, sich auf algorithmische und geschäftliche Anforderungen zu konzentrieren, während die Plattform viele Implementierungsentscheidungen auf niedrigerer Ebene übernimmt.

Darüber hinaus unterstützt die Classiq-Plattform sowohl Simulatoren als auch Quantenhardware, die auf unterschiedlichen Funktionsprinzipien basiert, darunter Architekturen für Supraleitung, neutrale Atome, gefangene Ionen und Photonik. Entwickler können Algorithmen auf verschiedenen Arten von Quantenhardware direkt über die Classiq-Plattform ausführen, ohne ihren Code dafür neu schreiben zu müssen. Indem die Plattform es Unternehmen ermöglicht, Hardware-Ziele auf der Grundlage ihrer spezifischen Anwendungsanforderungen und der Verfügbarkeit von Rechenzeit6 auszuwählen, können Kunden ihre Quanteninitiativen vorantreiben und ihre digitalen Vermögenswerte schützen, ohne an eine einzelne Modalität gebunden zu sein.

"Unternehmen zeigen zunehmend Interesse am Quantencomputing, doch um dieses Interesse in konkrete Anwendungsfälle umzusetzen, sind sowohl leicht zugängliche Entwicklungstechnologien als auch die Fähigkeit erforderlich, neue Funktionen in bestehende Geschäftsumgebungen zu integrieren", so Yuichi Ikejiri, Leiter des Innovationszentrums bei NTT DOCOMO BUSINESS. "Im Rahmen dieser Partnerschaft mit Classiq werden wir gemeinsam mit unseren Kunden untersuchen, in welchen Bereichen Quantencomputing einen Mehrwert schaffen kann, und ihnen dabei helfen, die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen, um praktische Anwendungen zu evaluieren und zu entwickeln."

Im Rahmen gemeinsamer Kundenprojekte wollen NTT DOCOMO BUSINESS und Classiq geschäftliche Herausforderungen identifizieren, bei denen die Classiq-Plattform zum Einsatz kommen kann, und die Entwicklung sowie Umsetzung von Quantenalgorithmen unterstützen. Die Unternehmen werden gemeinsam daran arbeiten, neue Anwendungsfälle zu entwickeln, die Unternehmen auf den Einsatz von Quantencomputern vorzubereiten und den Zugang zu Quantencomputing-Ressourcen zu erleichtern.

"In Japan gibt es eine starke Basis von Unternehmen, die bereits untersuchen, wie Quantencomputing zu ihren langfristigen technologischen Strategien beitragen kann", sagte Akira Tanaka, Vizepräsident und Leiter der APAC-Region bei Classiq. "Durch die Kombination der Erfahrung von NTT DOCOMO BUSINESS bei der Implementierung von Unternehmenslösungen mit der Technologie von Classiq für die Quantensoftwareentwicklung auf einer hohen Abstraktionsebene können wir mehr Unternehmen dabei unterstützen, den Schritt vom theoretischen Lernen über das Quantencomputing hin zur Entwicklung und Evaluierung von Anwendungen für ihre spezifischen geschäftlichen Herausforderungen zu vollziehen."

NTT DOCOMO BUSINESS arbeitet mit Kunden aus verschiedensten Branchen zusammen darunter Fertigung, Finanzdienstleistungen, Logistik und öffentlicher Sektor und greift dabei auf seine Erfahrungen bei der Bereitstellung und dem Betrieb von Netzwerken, Cloud-Diensten und KI-Infrastrukturen zurück. Das Unternehmen verfolgt zudem Initiativen zur Validierung und Implementierung quantenbasierter Technologien, darunter die Entwicklung eines quantensicheren Weitverkehrs-Kommunikationsnetzes auf Basis der Quantenschlüsselverteilung (QKD)7,8 sowie von Sicherheitstechnologien, die Post-Quanten-Kryptografie (PQC)9 nutzen.

Künftig wollen NTT DOCOMO BUSINESS und Classiq das Quantencomputing über spezialisierte Bereiche hinaus ausweiten und Unternehmen dabei unterstützen, die für die Umsetzung praxisorientierter Geschäftsanwendungen erforderlichen Kompetenzen aufzubauen.

1 Quantencomputing ist eine Rechentechnologie, die Prinzipien der Quantenmechanik wie Superposition und Quantenverschränkung anwendet und das Potenzial hat, Probleme effizient zu lösen, die für herkömmliche Computer in einem praxisnahen Zeitrahmen nur schwer zu bewältigen sind. 2 Das gatterbasierte Quantencomputing ist ein universeller Ansatz, bei dem Kombinationen grundlegender Operationen (Gatter) auf Qubits angewendet werden, um eine Vielzahl von Algorithmen auszuführen. Im Gegensatz zu Ising-Maschinen-Ansätzen, die auf kombinatorische Optimierung spezialisiert sind, wird von gatterbasierten Systemen erwartet, dass sie eine breite Palette von Anwendungen unterstützen, einschließlich maschinellem Lernen und Simulation. 3 Ein Quantenschaltkreis ist eine geordnete Abfolge von auf Qubits angewendeten Grundoperationen (Gattern), die die von einem Quantencomputer ausgeführte Befehlsfolge darstellt. 4 Qmod ist eine von Classiq entwickelte Hochsprache zur Modellierung und Beschreibung von Quantenalgorithmen. Damit können Konzepte für Quantenalgorithmen intuitiv und auf einer hohen Abstraktionsebene formuliert werden, so dass Quantenschaltkreise automatisch daraus generiert werden können. 5 Die Synthese-Engine übersetzt automatisch Quantenmodelle von hohen Abstraktionsebenen in Quantenschaltungen und optimiert sie gleichzeitig unter Berücksichtigung definierter Einschränkungen sowie Anforderungen der Ziel-Hardware. 6 Rechenzeit bezieht sich auf die reservierten Zeitkontingente, die für die Ausführung von Aufträgen auf einem Quantencomputer zur Verfügung gestellt werden. 7 Quantum Key Distribution (QKD) ist eine Technologie, die Prinzipien der Quantenmechanik nutzt, um kryptografische Schlüssel sicher zu teilen und Versuche Dritter zu erkennen, den Schlüsselaustausch abzufangen. 8 Bekanntgegeben am 30. Juni 2026: "Der Bau von Japans erstem großflächigen, quantensicheren Kommunikationsnetzwerk, das sich über rund 600 km zwischen Tokio, Nagoya und Osaka erstreckt, hat begonnen." Siehe https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2026/0630_2.html (auf Japanisch) 9 Post-Quanten-Kryptografie (PQC) ist eine Bezeichnung für kryptografische Verfahren, die darauf ausgelegt sind, mithilfe von Quantencomputern Schutz vor Entschlüsselungsangriffen zu bieten.

Über NTT DOCOMO BUSINESS

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. ist Japans führender Anbieter für umfassende Lösungen in der globalen Informations- und Kommunikationstechnologie. Als industrieller und regionaler AX-Plattformanbieter treiben wir die digitale Transformation branchen- und regionenübergreifend voran und ermöglichen die Entwicklung einer dezentralen, autonomen und kollaborativen Gesellschaft, in der Unternehmen und Communities nachhaltig florieren können. Unser Ziel besteht darin, neue Werte zu erschließen und dazu beizutragen, Wohlstand für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ntt.com/en/.

Über Classiq

Classiq, ein führendes Unternehmen für Quantencomputing-Software, bietet Unternehmen eine praxisorientierte Plattform, um die Entwicklung skalierbarer und effizienter Quantenanwendungen zu ermöglichen. Die Classiq-Plattform wird von Dutzenden globaler Unternehmen wie Rolls Royce, Comcast, der BMW Group und Intesa Sanpaolo verwendet und kombiniert KI-Agenten, Qmod (eine Hochsprache für die Quantenprogrammierung) und synthesebasierte Designautomatisierung, um die Entwicklung optimierter und sofort einsatzbereiter Quantensoftware zu beschleunigen. Die Plattform unterstützt zudem Hardware-Benchmarking, Kosten- und Leistungsoptimierung sowie die Ausführung über die Cloud hinweg auf verschiedenen Quantenhardware-Plattformen.

Classiq, ein mit dem "Next Big Thing in Tech"-Preis von Fast Company ausgezeichnetes Unternehmen, wird von führenden globalen Investoren unterstützt und arbeitet mit Quantum-Cloud-Anbietern, Hyperscalern sowie Unternehmen im Bereich Quantenhardware zusammen. Folgen Sie Classiq auf LinkedIn, X oder YouTube und besuchen Sie die Slack-Community, das GitHub repository sowie www.classiq.io, um mehr zu erfahren.

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