Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Humankapital durch eine Kooperationsvereinbarung mit TalentSmartEQ, einem in San Diego ansässigen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung praktischer, motivierender und umsetzbarer Lernerfahrungen spezialisiert hat, die auf emotionaler Intelligenz (EQ) und Führungskräfteentwicklung basieren.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet TalentSmartEQ mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um Führungskompetenzen durch emotionale Intelligenz zu entwickeln und so das Engagement der Mitarbeiter, die Teamarbeit und die Gesamtleistung zu stärken. Das Unternehmen kombiniert forschungsbasierte Methoden mit praktischen Lernerfahrungen, Assessments, Coaching und maßgeschneiderten Programmen, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklung der emotionalen Intelligenz in nachhaltige Veränderungen des Verhaltens am Arbeitsplatz umzusetzen. Als Branchenführer arbeitet TalentSmartEQ mit Organisationen zusammen, die von Fortune-500-Unternehmen über Regierungsbehörden bis hin zu privat geführten Unternehmen reichen.

"Unternehmen stellen immer höhere Anforderungen an ihre Führungskräfte und Mitarbeiter, da sich die Arbeitswelt ständig weiterentwickelt", sagte Howard Farfel, CEO von TalentSmartEQ. "Unser Schwerpunkt liegt darauf, die Forschungsergebnisse zur emotionalen Intelligenz in praktische Instrumente umzusetzen, die für die Menschen leicht verständlich und anwendbar sind. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting stellt einen spannenden nächsten Schritt dar, der es uns ermöglicht, auf dieser Grundlage aufzubauen und Unternehmen anzusprechen, die nach effektiveren Wegen suchen, ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln sowie die Arbeitskultur und die Unternehmensleistung zu verbessern."

"Technologischer Wandel und geschäftliche Transformation mögen zwar die Arbeitsweise von Unternehmen verändern, doch die Menschen spielen nach wie vor eine zentrale Rolle dabei, ob diese Veränderungen erfolgreich sind", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Die Arbeit von TalentSmartEQ in den Bereichen emotionale Intelligenz, Führung und Teamleistung ergänzt unsere umfassenden Transformationskompetenzen und verleiht unserer Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich im Wandel befinden, eine wertvolle zusätzliche Dimension."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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