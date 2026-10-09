NEWS!!!: U.S. GoldMining erweitert Explorationsziele bei Whistler

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U.S. GoldMining hat sein größtes Bohr- und Explorationsprogramm seit dem Börsengang 2023 abgeschlossen.
Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von U.S. GoldMining Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG einen bezahlten IR-Beratervertrag unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 09.10.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
U.S. GoldMinings (WKN: A3D7H8) Ressourcenbasis ist bereits beachtlich. Die Lagerstätten Whistler, Raintree West und Island Mountain umfassen "angezeigte"-Ressourcen von 5,41 Mio. Unzen Goldäquivalent (299,2 Mio. t mit 0,56 g/t AuEq) sowie "vermutete"-Ressourcen von 4,97 Mio. Unzen AuEq (290,7 Mio. t mit 0,54 g/t AuEq).
Besonders interessant sind die Ansatzpunkte für weitere Entdeckungen. Bei Snow-Canyon Ridge, drei bis acht Kilometer nördlich von Whistler, bestätigte die Kartierung Sulfidgänge in Quarzadern mit typischer Porphyr-Alteration. Bei Long Lake Hills, rund 4,3 Kilometer nordöstlich, wurde ein mögliches Gold-Kupfer-System mit zwei Bohrungen in der Tiefe getestet. Beide Gebiete könnten den Whistler Orbit nach Norden und Nordosten erweitern. Im Gebiet Muddy Creek kartierten die Geologen eine zusätzliche, rund 2,7 Kilometer lange Erweiterung dichter Quarzgänge. Bei Island Mountain untersuchten sie mögliche Erweiterungen außerhalb der bisherigen Ressourcengrenze.
Quelle: U.S. GoldMining
Unsere Einordnung: Das Programm schafft eine breitere Grundlage für die Suche nach weiteren Gold- und Kupfervorkommen. Der nächste entscheidende Schritt sind die noch ausstehenden Laborergebnisse. Diese sollen zusammen mit der geologischen Modellierung in den kommenden Monaten folgen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob die ermutigenden Feldbeobachtungen durch entsprechende Metallgehalte bestätigt werden. Neue Ressourcen oder wirtschaftliche Abbaubarkeit sind damit bislang nicht nachgewiesen.
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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,
Ihr
Marc Ollinger
Swiss Resource Capital AG
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Quellen und Risikohinweise
Herausgeber und Verantwortlichkeit: Swiss Resource Capital AG (SRC). Verantwortlicher Autor/Funktion: Marc Ollinger / CEO Swiss Resource Capital AG. Redaktionsstand: 08.10.2026, 16:15 Uhr.
Quelle und Bearbeitung: Unternehmensnewsletter "The Orbit - The Whistler Exploration Season", Ausgabe 02 vom 8. Oktober 2026, U.S. GoldMining. Der Newsflash fasst Unternehmensangaben redaktionell zusammen; eine unabhängige Verifizierung der technischen Angaben durch SRC erfolgte nicht. Bildquelle: U.S. GoldMining, bereitgestellte Newsletter-Abbildung.
Intro-Bild-Quelle: stock.adobe.com; Breaking news vector background blue red earth globe dynamic lines. For news website header, social media story, mobile app splash, video stream live thumbnail. Real-time global digital coverage.von Saibarakova IlonaOriginalnewsletter vom 8. Oktober 2026
Technische Angaben: Laut U.S. GoldMining hat Tim Smith, P.Geo., CEO und qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und S-K 1300, die wissenschaftlichen und technischen Angaben im zugrunde liegenden Unternehmensnewsletter geprüft. Daraus folgt keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Newsflashs.
Explorations- und Ressourcenrisiken: Die Laborergebnisse des Explorationsprogramms 2026 stehen laut Newsletter noch aus. Sichtbare Mineralisierung und geologische Beobachtungen belegen weder Metallgehalte noch wirtschaftliche Abbaubarkeit. Zusätzliche Mineralressourcen sind durch diese Beobachtungen nicht nachgewiesen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Abgeleitete Ressourcen weisen eine höhere geologische Unsicherheit auf als angezeigte Ressourcen.
Zukunftsgerichtete Aussagen: Angaben zu möglichen Entdeckungen, Ressourcenerweiterungen, Folgeprogrammen und Veröffentlichungsterminen beruhen auf Erwartungen des Unternehmens. Laborergebnisse können von den Feldbeobachtungen abweichen; Termine und Planungen können sich insbesondere durch Laborverzögerungen, Finanzierungs- oder Genehmigungsfragen ändern. Ein Explorationserfolg ist nicht gewährleistet.
Allgemeiner Anlagehinweis: Der Beitrag dient der Information und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Es wird keine ausdrückliche Kauf- oder Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Explorationsaktien unterliegen hohen geologischen, Finanzierungs-, Kurs- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust.
Auftrag und Vergütung - durch direktes IR-/Werbemandat für U.S. GoldMining.
Positionen und sonstige Interessenkonflikte: Positionen des Autors keine. SRC, relevanter Organe und verbundene Unternehmen halten keine Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate sowie Long- und Short-Positionen in U.S. GoldMining.
KI-Hinweis: Bei der Erstellung und sprachlichen Bearbeitung dieses Newsflashs wurde künstliche Intelligenz unterstützend eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei der Swiss Resource Capital AG (SRC). Der KI-Einsatz ersetzt keine unabhängige fachliche Prüfung. Die eingebundenen Fotos stammen aus dem Unternehmensnewsletter von U.S. GoldMining und wurden für diesen Newsflash nicht KI-generiert.
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,US90291W1080,XC0009656XXX
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