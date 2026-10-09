Kaufchance?: Gold und Silber nach Septemberrückgang: Fokus auf Fed, Dollar und Schulden

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Gold hat Qualitäten, das hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Silver Tiger Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.10.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold fiel im September um rund 6,5 Prozent, Silber um rund 9 Prozent. Belastet haben vor allem steigende Anleiherenditen und ein festerer US-Dollar. Hohe Realzinsen sind meist ungünstig für Edelmetalle, denn Gold wirft selbst keine Zinsen ab. Damit rückt die Geldpolitik der US-Notenbank in den Mittelpunkt.

Nach schwächeren Inflationsdaten sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober laut CME FedWatch von rund 51 auf 37 Prozent. Gehen Inflation und Konjunktur zurück, könnte das Gold und Silber stützen. Zugleich haben die US-Staatsschulden die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten; mit den höheren Zinsen steigt die Zinslast. Dies und geopolitische Spannungen könnten die Rolle des Goldes als sicherer Hafen wieder stärken.

Dollar und Industrie als weitere Treiber

Da Edelmetalle in US-Dollar gehandelt werden, wirkt auch die Währung: Schwächelt der Dollar, werden Gold und Silber für Käufer außerhalb der USA günstiger. Silber ist meist volatiler als Gold und hat eine Industriekomponente. Läuft die Konjunktur rund, braucht die Industrie mehr Silber, und auch Anleger greifen dann gern zum kleinen Bruder des Goldes.

Fortuna: Kurs auf rund 500.000 Unzen

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - betreibt Edelmetallminen in Westafrika und Lateinamerika und produzierte im zweiten Quartal 2026 72.217 Unzen Goldäquivalent. Bei der Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste soll die Verarbeitungskapazität um 30 Prozent steigen; danach soll Séguéla nach Unternehmensangaben mehr als 200.000 Unzen Gold pro Jahr liefern.

Im Senegal treibt Fortuna das Goldprojekt Diamba Sud voran, für das eine Machbarkeitsstudie vorliegt. Im August hat das Unternehmen zudem das angrenzende Explorationsprojekt Bambadji für 200 Mio. US-Dollar übernommen. Ab der zweiten Jahreshälfte 2028 strebt Fortuna konzernweit eine Jahresrate von rund 500.000 Unzen Goldäquivalent an, vorausgesetzt, die Bauentscheidung für Diamba Sud fällt positiv aus.

Silver Tiger: El Tigre im Bau

Silver Tiger Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/silver-tiger-metals-inc/ - errichtet in Sonora, Mexiko, das Silber-Gold-Projekt El Tigre. Inbetriebnahme und erster Doré-Barren sind für Dezember 2027 geplant. Im Sommerprogramm nördlich der künftigen Mine traf die Bohrung ET-24-649 in der Caleigh-Vene 2,1 Meter mit 7.715 g/t Silberäquivalent (rund 103 g/t Goldäquivalent) in 39,9 bis 42,0 Metern Bohrtiefe. Nach Unternehmensangaben ist die Mineralisierung in alle Richtungen offen.

Fazit: Fortuna und Silver Tiger vor Meilensteinen

Nach dem schwachen September hängen Gold und Silber an Fed, Dollar und Realzinsen. Fortuna setzt auf die Erweiterung von Séguéla und die Bauentscheidung für Diamba Sud. Silver Tiger arbeitet auf den ersten Doré-Barren im Dezember 2027 hin. Entscheidend bleiben Edelmetallpreise, Finanzierung und Bau im Zeitplan.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Silver Tiger Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/silver-tiger-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Methodik

Die Darstellung beruht auf Unternehmensmitteilungen, Pflichtveröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Markt- und Nachrichtenquellen. Unternehmensquellen sind keine unabhängigen Quellen. Redaktionsstand: 07.10.2026.

Investing.com, Gold im September 2026: https://www.investing.com/news/commodities-news/gold-steadies-after-16-gain-as-oil-drop-offsets-elevated-treasury-yields-4923962

Fortune, Silberpreis 30.09.2026: https://fortune.com/article/current-price-of-silver-9-30-2026/

U.S. Global Investors, Gold im September: https://www.usfunds.com/resource/gold-stumbled-in-september-but-gold-miners-beat-every-sector-in-the-sp-500/

Börse Online, Goldpreis und Zinsen: https://www.boerse-online.de/nachrichten/rohstoffe/darum-kann-der-goldpreis-trotz-hoher-zinsen-wieder-steigen-20410890.html

Khaleej Times, US-Staatsschulden über 40 Billionen US-Dollar: https://www.khaleejtimes.com/business/us-national-debt-exceeds-40-trillion-for-first-time-2

Fortuna, Produktion 2. Quartal 2026: https://www.chartmill.com/news/external/71229/globenews-2026-7-9-fortuna-reports-second-quarter-2026-production-of-72217-gold-equivalent-ounces-and-advances-key-growth-initiatives

Fortuna, Erweiterung Séguéla (30.07.2026): https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/30/3335699/0/en/fortuna-approves-30-capacity-expansion-of-the-s%C3%A9gu%C3%A9la-gold-mine-in-c%C3%B4te-d-ivoire.html

Fortuna, Produktionsziel 2028 (SEC 6-K): https://www.stocktitan.net/sec-filings/FSM/6-k-fortuna-mining-corp-current-report-foreign-issuer-f2df05a6b41b.html

Mining Digital, Übernahme Bambadji: https://miningdigital.com/news/why-fortuna-paid-200m-to-consolidate-senegal-gold-ground

Silver Tiger, Bohrergebnisse Nordbereich El Tigre: https://www.finanzwire.com/press-release/silver-tiger-intersects-21-metres-of-772-kilograms-per-tonne-silver-equivalent-in-the-caleigh-vein-including-053-metres-of-2962-kilograms-TlxiFRkSabH

Silver Tiger, Baufortschritt El Tigre (17.08.2026): https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!SLVR-3839518/C/SLVR

SRC, Unternehmensseite Fortuna Mining: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/

SRC, Unternehmensseite Silver Tiger Metals: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/silver-tiger-metals-inc/

SRC, Edelmetall-Report: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Quelle Intro-Bild: https://fortunamining.com/mine/seguela-mine-cote-divoire/

Anzeige/Werbung, Auftrag und Vergütung

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag und im Namen von Fortuna Mining Corp. und Silver Tiger Metals Inc. Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen jeweils einen entgeltlichen IR-Beratervertrag; die Vergütung ist erfolgsunabhängig. Den Unternehmen wurde der Beitrag nicht vorab zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autorin und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG. Autorin ist Ingrid Heinritzi, freie Journalistin. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG.

Interessenkonflikte und Positionen

Nach bestätigter Auskunft zum Stichtag der Veröffentlichung hält die Autorin keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Netto-Position in den besprochenen Emittenten. Keiner der Emittenten ist mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Autorin, Mitarbeitende und verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG können künftig Positionen (Long/Short) in den besprochenen Emittenten eingehen oder auflösen. Neben den genannten IR-Beraterverträgen keine weiteren Geschäfts- oder Finanzierungsbeziehungen.

Quellen, technische Angaben und Umfang der Prüfung

Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmitteilungen, Projektseiten, Pflichtveröffentlichungen und weiteren öffentlich zugänglichen Originalquellen. Die SRC swiss resource capital AG hat keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Bohrergebnisse von Silver Tiger sind Bohrabschnitte entlang des Bohrkerns; wahre Mächtigkeiten sind nicht angegeben. Die Äquivalentwerte beruhen auf Metallpreis- und Ausbringungsannahmen des Unternehmens. Die Bohrergebnisse aus dem Nordbereich sind nicht Teil einer aktuellen Mineralressource oder Mineralreserve. Das Produktionsziel von Fortuna für 2028 setzt eine positive Bauentscheidung für Diamba Sud und den erfolgreichen Ausbau von Séguéla voraus; für Diamba Sud liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Technische Angaben können von einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft oder freigegeben worden sein, wurden von der SRC swiss resource capital AG aber nicht unabhängig verifiziert.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zur Entwicklung der Edelmetallpreise und der US-Geldpolitik, zur Erweiterung von Séguéla, zur Entwicklung von Diamba Sud und Bambadji sowie zum Bau von El Tigre. Sie beruhen auf Annahmen und Planungen und sind keine Garantie für die künftige Entwicklung; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind insbesondere Explorationsergebnisse, Geologie und Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und Verwässerung, Bau-, Kosten- und Betriebsrisiken, Gold- und Silberpreise, Wechselkurse sowie politische und rechtliche Risiken in Westafrika, Lateinamerika und Mexiko. Aktien von Rohstoffunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Regulatorische Transparenz und Aktualität

Die Offenlegung orientiert sich, soweit einschlägig, an Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, § 85 WpHG sowie an Section 52(2) des Securities Act (British Columbia) und der BC Notice 51-703 der British Columbia Securities Commission. Redaktionsstand ist der 07.10.2026, die Erstveröffentlichung erfolgt am 09.10.2026. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht geschuldet; gesetzliche Berichtigungspflichten bleiben unberührt. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

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