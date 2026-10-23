Kommt vorbei: Rohstoffmesse München 2026! Vorbeikommen und abkassieren!

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Rohstoffunternehmen hautnah erleben und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

endlich ist es wieder so weit und am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Rund 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter auch vier besonders interessante Silbergesellschaften.

Aber nicht nur dass die Messe an sich schon ein Event der Extraklasse ist, so haben wir uns dieses Jahr mal was Besonderes einfallen lassen. Wer sich via unserer Software für 15 Unternehmensmeetings anmeldet oder auch erst am Besuchertag mindestens 15 Managementgespräche absolviert, erhält von Uns eine Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Silber bleibt eines der spannendsten Segmente des Rohstoffmarktes. Ob etablierte Produzenten, Unternehmen im Produktionshochlauf oder Entwickler großer Silbervorkommen: Die Unterschiede sind erheblich - und genau deshalb lohnt sich das persönliche Gespräch mit dem Management. Auf der Rohstoffmesse München können Anleger aus erster Hand erfahren, welche Projekte vorankommen, wo Produktionssteigerungen geplant sind und welche Chancen sich eröffnen.

Silberunternehmen, für die sich allein schon eine Besuch lohnen sollte!

Silver Tiger Metals - Der nächste Silberproduzent nimmt Gestalt an

Beim mexikanischen El-Tigre-Projekt laufen bereits die Bauarbeiten. Silver Tiger (WKN: A2P4YL) arbeitet konkret am Übergang vom Entwickler zum Produzenten. Die erste Silber- und Goldproduktion ist für Ende 2027 vorgesehen. Gleichzeitig sorgen hochgradige Bohrergebnisse und das zusätzliche Untertagepotenzial für Fantasie. Interessierte sollten sich auf der Messe persönlich aus erster Hand über den Baufortschritt und die nächsten Meilensteine informieren.

Apollo Silver - Gewaltige Silberressourcen in Nordamerika

Mit seinem Calico-Projekt in Kalifornien verfügt Apollo Silver (WKN: A41HLP) über eine der großen unerschlossenen primären Silberressourcen der USA. Rund 110 Millionen Unzen Silber in den Kategorien "gemessen und angezeigt" sowie weitere 51 Millionen Unzen als abgeleitete Ressourcen unterstreichen die Dimension. Hinzu kommt das aussichtsreiche Cinco-de-Mayo-Projekt in Mexiko. Zwei Projekte, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürften.

Guanajuato Silver - Produktion und schwarze Zahlen

Guanajuato Silver (WKN: A3CR38) zeigt, dass sich Silberbergbau bereits heute auszahlen kann. Im zweiten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen rund 347.500 Unzen Silber und erwirtschaftete einen Umsatz von 42,5 Millionen US-Dollar. Besonders erfreulich: Mit einem Nettogewinn von rund 557.000 US-Dollar gelang bereits das zweite profitable Quartal in Folge. Die weitere Optimierung der mexikanischen Minen bietet zusätzliche Perspektiven. Welche das sind erfragen Sie am besten direkt beim Management auf der Rohstoffmesse in München.

Silver Mountain Resources - Der Produktionsstart ist geschafft!

Silver Mountain (WKN: A414LS) hat im September 2026 einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Auf der Reliquias-Mine in Peru wurde erstmals wieder Konzentrat produziert. Damit ist der Übergang vom Projektentwickler zum Produzenten gelungen. Nun soll die Verarbeitung schrittweise hochgefahren werden. Bis zur zweiten Jahreshälfte 2027 strebt das Unternehmen eine Kapazität von 800 Tonnen Erz pro Tag an. Ein spannender Zeitpunkt, um das Management persönlich kennenzulernen und erfahren, wie sich die Kostenstruktur darstellt.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar mit Silber belohnt!

Diese vier Silbergesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: CA82831T1093,CA40066W1068,CA8280425072,CA03770A3073