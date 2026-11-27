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Bei El Tigre in Mexiko ist die Zufahrt fertig, die Schlüsselanlagen sind bestellt und die Erdarbeiten laufen. Rund 120 Mio. US-Dollar Barmitteln standen im Oktober rund 100 Mio. US-Dollar Restbaukosten gegenüber.

Anzeige / Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Silver Tiger Metals Inc. Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG. Autor: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 27.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Schritt vom Projektentwickler zum Produzenten ist die spannendste Phase im Leben eines Bergbauunternehmens. Dann zählen nicht mehr nur Bohrkerne und Studien, sondern Bestellungen, Bagger und Baufortschritt. Genau in dieser Phase befindet sich Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL). In einem Update hat das Unternehmen einen detaillierten Zwischenstand vorgelegt und sein Ziel bekräftigt: Inbetriebnahme und erster Gold- und Silberguss sind für Dezember 2027 geplant.

In Sonora entsteht der Gold- und Silbertagebau von El Tigre

El Tigre liegt im Nordosten des mexikanischen Bundesstaats Sonora in einem historischen Bergbaudistrikt. Das Projektgebiet umfasst laut Unternehmen mehr als 37.000 Hektar. Die 58 Bergbaukonzessionen hält Silver Tiger über eine Tochtergesellschaft zu 100 Prozent. Den Anfang macht der Tagebau in der Stockwork-Zone: Das oberflächennahe Gestein wird zerkleinert und auf einer Laugungsfläche aufgeschichtet, mit einer Lösung beträufelt. Aus der gewonnenen Lösung werden sodann Gold und Silber zurückgewonnen. Darunter liegt die mögliche zweite Stufe: Den Abbau der silber-goldreichen Gänge unter Tage untersucht eine eigene Studie.

Die Schlüsselanlagen sind bestellt, die Baustelle wächst

Die Planung ist weit fortgeschritten: Am 20. Oktober meldete Silver Tiger 70 Prozent der Detailplanung als abgeschlossen. Auch die Komponenten mit den längsten Lieferzeiten sind bereits beschafft, darunter die Brecheranlage, das Förder- und Haldenaufbausystem sowie die Merrill-Crowe-Anlage zur Metallrückgewinnung samt Raffinerie. Damit sind die Bestellungen erledigt, die bei Minenbauten häufig den Zeitplan bestimmen.

Auch vor Ort ist viel passiert. Die 46 Kilometer lange Zufahrtsstraße von Colonia Morelos nach El Tigre ist laut Unternehmen fertig ausgebaut; im Juli waren erst 25 Prozent der Arbeiten erledigt.

Quelle: Silver Tiger Metals; Kollage selbst erstellt

Das Camp der Bauunternehmen ist in Betrieb, das dauerhafte Betriebscamp zu 72 Prozent fertig.

Quelle: Silver Tiger Metals; Kollage selbst erstellt

285 mexikanische Fachkräfte arbeiteten im Oktober in Planung und Bau, seit Baubeginn kamen rund 300.000 Arbeitsstunden zusammen. Über die ausgebaute Straße können Anlagen und Material für die nächsten Bauabschnitte anrollen.

Bei den Erdarbeiten für Laugungsflächen, Becken und Aufbereitungsanlage meldete Silver Tiger 14 Prozent Fortschritt, bei den Plattformen für Brecher und Nebengebäude 23 Prozent. Parallel stimmt das Projektteam die technischen Einzelheiten mit den Lieferanten der Brecher- und der Merrill-Crowe-Anlage ab. Danach sollen laut Meldung die Auftragnehmer für Tiefbau und Stahlbaumontage ausgewählt werden, die nächsten sichtbaren Meilensteine auf dem Weg zum ersten Guss.

Hinzu kommt ein wichtiger Baustein für den späteren Betrieb: Laut Lagebericht vom 16. November hat der staatliche Stromversorger Comisión Federal de Electricidad (CFE) dem Projekt Zugang zum Stromnetz gewährt.

Wie die Baustelle an Fahrt gewinnt, zeigt neben den Bildern auch der Vergleich gegenüber Juli. Damals meldete Silver Tiger 166 Personen vor Ort und 100.000 Arbeitsstunden seit Baubeginn. Bis Oktober stieg die Zahl auf 285 Personen, die kumulierte Stundenzahl verdreifachte sich auf rund 300.000.

Budget, Barmittel und Finanzierung

Das Baubudget für die Stockwork-Zone beträgt laut Oktober-Update rund 124 Mio. US-Dollar. Davon waren rund 24 Mio. US-Dollar ausgegeben und 72 Mio. US-Dollar vertraglich gebunden. Den noch rund 100 Mio. US-Dollar an Bauausgaben standen rund 120 Mio. US-Dollar an Barmitteln gegenüber. Das Management erklärte, alle für den Abschluss des Baus erforderlichen Mittel seien vorhanden. Auch der Lagebericht vom 16. November sieht die Mittel für den Bau der Stockwork-Zone auf Basis der aktualisierten Kostenschätzung als ausreichend an.

Rechnerisch ergibt sich daraus ein Puffer von rund 20 Mio. US-Dollar. Wie groß der Spielraum tatsächlich bleibt, hängt auch von anderen Mittelverwendungen, möglichen Mehrkosten und Wechselkursen ab.

Fazit - El Tigre auf dem Weg vom Projekt zur Mine

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) hat bei El Tigre binnen weniger Monate sichtbare Fortschritte erzielt. Die Zufahrt ist ausgebaut, die Schlüsselanlagen sind bestellt, die Erdarbeiten laufen und der Netzzugang ist gewährt. Die Zahl der Personen auf der Baustelle stieg von 166 im Juli auf 285 im Oktober.

Mit der Kapitalerhöhung über 100,05 Mio. CAD hat sich das Unternehmen für die Bauphase aufgestellt: Den Restbaukosten von rund 100 Mio. US-Dollar standen im Oktober rund 120 Mio. US-Dollar an Barmitteln gegenüber.

Die nächsten Meilensteine sind die Vergaben für Tiefbau und Stahlbaumontage, der weitere Fortschritt der Erdarbeiten und die Montage der Anlagen. Gelingt das wie geplant, rückt der erste Gold- und Silberguss im Dezember 2027 deutlich näher und mit ihm der Schritt vom Projektentwickler zum Produzenten. Darüber hinaus bietet der untersuchte Untertageabbau eine mögliche zweite Wachstumsstufe.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Informationsstand

20. Januar 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - PEA für den Untertageabbau und aktualisierte PFS für die Stockwork-Zone

Januar 2026 · Technischer Bericht nach NI 43-101 zu PFS und PEA (Ressourcen-Stichtag 20. Juni 2025)

8. Juli 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - Bauupdate El Tigre

21. September 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - Finanzierung und aktualisierte Baukosten

13. Oktober 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - Abschluss der Finanzierung über 100,05 Mio. CAD

20. Oktober 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - El Tigre Construction Update

16. November 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - Zwischenabschluss zum 30. September 2026

16. November 2026 · Silver Tiger Metals Inc. - Lagebericht (MD&A) zum 30. September 2026

Redaktionsstand: 26. November 2026. Bildnachweis: Titelbild und Abbildungen: Silver Tiger Metals.

Disclaimer und Interessenkonflikte

Vergütung und Wertpapierpositionen. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR; WKN: A2P4YL; ISIN: CA82831T1093); der Beitrag erscheint in deren Auftrag. Der freie Journalist wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Die Vergütung begründet einen Interessenkonflikt und ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Stand 24.11.2026: Weder die SRC swiss resource capital AG und mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long- oder Short-Positionen in Wertpapieren von Silver Tiger Metals Inc. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Silver Tiger Metals Inc. ist nicht mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen zu Silver Tiger Metals Inc. bestehen nicht. Der Artikel wurde dem Unternehmen vor Veröffentlichung nicht vorgelegt.

Ersteller und Verantwortung. Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor ist ein freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Quellen und Prüfung. Der Beitrag beruht auf den verlinkten Unternehmensmeldungen, dem technischen Bericht nach NI 43-101 sowie dem Zwischenabschluss und dem Lagebericht zum 30. September 2026. Veröffentlichte Angaben wurden abgeglichen und ausgewiesene Differenzen nachgerechnet; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Eine eigenständige technische, geologische, metallurgische oder finanzielle Prüfung der Projektdaten und Studienmodelle erfolgte nicht. Die technischen Angaben der Meldung vom 20. Oktober 2026 hat laut Silver Tiger Robert Harris, P.Eng., als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft und freigegeben; zu seiner Unabhängigkeit enthält die Meldung keine Angabe. Für PFS und PEA nennt Silver Tiger als Qualified Persons Andrew Bradfield und Eugene Puritch (P&E Mining Consultants), David J. Salari (D.E.N.M. Engineering Ltd.) und James Smith (WSP). Daraus folgt keine Freigabe dieses Beitrags.

Anlage- und Projektrisiken. Der Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung. Er stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder individuelle Anlageberatung dar, enthält keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren und ist kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageziele oder finanzielle Verhältnisse wurden nicht geprüft. Baukosten, Finanzierungsbedarf, der Termin des ersten Metallgusses und Studienergebnisse beruhen auf Annahmen; Zeitpläne sind Unternehmensziele. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit; die PEA ist vorläufig. Die Übertragung der Grundstücksflächen im Projektgebiet ist laut Lagebericht eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich abweichen, etwa aufgrund von Mehraufwand bei Erdarbeiten, Lieferverzögerungen, Inbetriebnahmeproblemen, Genehmigungsauflagen, metallurgischen Ausbeuten, Metallpreisen, Wechselkursen, Sicherheits- und Länderrisiken in Mexiko oder zusätzlichem Kapitalbedarf. Neue Aktien und die Ausübung von Warrants können bestehende Beteiligungen verwässern. Bei einer Wertpapieranlage ist ein Totalverlust möglich.

Aktualität, KI-Einsatz und Zielgruppe. Redaktionsstand: 26.11.2026. Der Beitrag wurde mit KI-Unterstützung recherchiert und bearbeitet; redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Der Beitrag richtet sich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist nicht für Personen in den USA bestimmt.

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