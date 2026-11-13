Viva la Mexiko: Silberförderung: Mexiko liegt vorn, eine neue Mine entsteht

Anzeige / Werbung

Mexiko stellte 2025 rund ein Fünftel der weltweiten Silberförderung. Silver Tiger plant den ersten Doré-Guss im Dezember 2027.

Anzeige/Werbung - Im Namen von Silver Tiger Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit dem Unternehmen einen entgeltlichen IR-Beratervertrag. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Woher das Silber kommt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Jahr 2025 war Mexiko der größte Silberproduzent. Laut dem World Silver Survey förderte das Land 172,9 Millionen Unzen, rund ein Fünftel der weltweit geförderten 846,6 Millionen Unzen. Nur gut ein Viertel der weltweiten Minenförderung kam aus primären Silberminen. Der Rest entfiel vor allem auf Blei-Zink-, Kupfer- und Goldminen.

Die bolivianische Tagebaumine San Cristóbal und Mexikos Juanicipio kamen 2025 laut Metals Focus auf jeweils rund 17,6 Millionen Unzen. Zgounder in Marokko erreichte nach dem Ausbau 4,83 Millionen Unzen. Für Lucky Friday in Idaho hob Hecla die Jahresprognose 2026 auf 5,0 bis 5,2 Millionen Unzen an.

Die Industrie verbrauchte laut Metals Focus 2025 657,4 Millionen Unzen Silber, drei Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2026 erwartet die April-Studie 639,6 Millionen Unzen. Die Nachfrage aus Stromnetzen, Fahrzeugbau und KI-Infrastruktur wächst laut Studie, während der Silberbedarf der Photovoltaik sinkt.

Silver Tiger baut El Tigre

Silver Tiger Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/silver-tiger-metals-inc/ - baut das zu 100 Prozent gehaltene El Tigre Stockwork in Sonora. Die dafür erforderlichen Umweltgenehmigungen der mexikanischen Bundesbehörde SEMARNAT meldete Silver Tiger im November 2025. Im nördlichen Explorationsgebiet meldete das Unternehmen am 11. September für Bohrloch ET-24-649 ab 39,9 Metern 7.715,1 g/t Silberäquivalent über 2,1 Meter Bohrlochlänge.

Eine Bought Deal Finanzierung brachte am 13. Oktober 100,05 Millionen CAD brutto. Die veranschlagten Baukosten stiegen laut Silver Tiger von 86,8 auf rund 124 Millionen US-Dollar. Im Update vom 20. Oktober bestätigte das Unternehmen Dezember 2027 als Ziel für Inbetriebnahme und ersten Doré-Guss.

Fazit: Projekt vor der Inbetriebnahme

Silberprojekte wie El Tigre können das Minenangebot ergänzen. Silver Tiger arbeitet auf den ersten Doré-Guss hin. Baufortschritt, Kosten und Hochlauf bestimmen, wann das Projekt zum Silberangebot beiträgt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/silver-tiger-metals-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage:

https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/

https://www.commodity-tv.com/

https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports:

https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Silver Institute und Metals Focus, World Silver Survey, 15.04.2026 · Aya Gold & Silver, Jahresergebnisse 2025, 31.03.2026 · Hecla, Quartalsbericht und Prognose, 03.11.2026 · Silver Tiger, SEMARNAT-Baugenehmigungen, 07.11.2025 · Silver Tiger, Caleigh-Bohrung, 11.09.2026 · Silver Tiger, Finanzierung und Baukosten, 21.09.2026 · Silver Tiger, Finanzierungsabschluss, 13.10.2026 · Silver Tiger, Baustand El Tigre, 20.10.2026. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittent: Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR, OTCQX: SLVTF, WKN: A2P4YL, ISIN: CA82831T1093). Die SRC veröffentlicht den Beitrag im Namen der Emittentin und erhält eine Vergütung im Rahmen eines entgeltlichen IR-Beratervertrags. Die Vergütung begründet ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in der besprochenen Emittentin. Beteiligung der Emittentin an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittentin: Die Emittentin hat den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 11.11.2026, 10:32 Uhr MEZ. Grundlage sind öffentliche Marktstudien, Behördenunterlagen und Meldungen der Emittentin. Die Redaktion hat die Originalangaben verglichen. Eine eigene geologische oder wirtschaftliche Prüfung der Projekte war nicht Gegenstand des Beitrags.

Silver Tiger nennt Charles Spath, P.Geo., M.Sc., Vice President Technical Services, für die Bohrmeldung vom 11. September und Robert Harris, P.Eng., für das Bauupdate vom 20. Oktober. Newton und Spath arbeiten für die Emittentin. Der Unabhängigkeitsstatus von Harris bleibt nach dem Bauupdate offen. Die QP-Freigaben beziehen sich auf die Originalmeldungen.

Das Silberäquivalent der Caleigh-Bohrung ist eine Rechengröße auf Basis eines Gold-Silber-Preisverhältnisses von 75 zu 1. Gemeldet wurden 5.061,1 g/t Silber und 35,39 g/t Gold. Der Abschnitt liegt im nördlichen Explorationsgebiet. Aus dem Einzelabschnitt lässt sich kein Fördergehalt für die im Bau befindliche Stockwork-Zone ableiten.

Bau- und Produktionsziele hängen von Kosten, Lieferungen, Auflagen, der Inbetriebnahme und der metallurgischen Ausbeute ab. Bei El Tigre zählen unter anderem die Haufenlaugung, die Wasserverfügbarkeit und die tatsächlichen Baukosten. Die Ausgabe neuer Aktien und die Ausübung von Bezugsrechten können verwässern. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Hinweise und Haftung

Der Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung. Er enthält weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Wertpapierangebot oder eine Kaufaufforderung. Projektziele und Marktprognosen sind zukunftsgerichtete Angaben. Die Haftung richtet sich nach den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Zwingende Ansprüche bleiben unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, Textbearbeitung und Titelbild eingesetzt. Das Bild zeigt eine fiktive Mine. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung liegen bei der SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: CA82831T1093