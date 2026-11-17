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Silber fiel am 16. November auf rund 47 US-Dollar, ein Jahrestief. Währenddessen steigerte Endeavour Silver die Produktion um 19 Prozent und Silver Tiger macht große Fortschritte.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Endeavour Silver Corp. und Silver Tiger Metals Inc. · SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Freier Finanzjournalist · Erstveröffentlichung: 17.11.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Silber testet die Unterkante des Keils +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber notierte am 16. November mit rund 47,30 US-Dollar je Unze auf einem Jahrestief, klar unter 50 US-Dollar. Seit dem Rekord von mehr als 121 US-Dollar am 29. Januar bewegt sich Silber laut Charttechnik in einem fallenden Keil, dessen Untergrenze nun erreicht scheint.

Silber in US-Dollar je Unze, Tageschart mit fallendem Keil seit Februar, horizontaler Unterstützung und RSI-Divergenzen, Stand 16.11.2026. Quelle: TradingView-Chart eines Marktanalysten

Der Chart zeigt zudem eine horizontale Unterstützung am Tief von Ende Oktober 2025 und eine positive RSI-Divergenz wie im Juli. Wegen des engen Keils könnte eine Erholung auf rund 55 US-Dollar als möglicher Ausbruch bevorstehen. Belastet haben zuletzt höhere US-Renditen und Zinserhöhungserwartungen.

Fundamental belastet die Inflation: Laut Bureau of Labor Statistics stiegen die US-Verbraucherpreise im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Jahresrate lag im September bei 3,7 Prozent. Auf der anderen Seite erwartet das Silver Institute für 2026 das sechste Defizitjahr in Folge mit 46,3 Millionen Unzen Angebotslücke.

Endeavour Silver steigert die Produktion

Endeavour Silver (A0DJ0N) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ - fördert auf Guanaceví und Terronera in Mexiko sowie in Kolpa in Peru Gold und Silber. Im dritten Quartal stieg die Produktion laut Meldung vom 9. November um 19 Prozent auf 3,6 Millionen Unzen Silberäquivalent, wobei die Rechengröße auf 90 zu 1 Silber zu Gold beruht. Die All-in-Sustaining-Kosten sanken auf 29,54 US-Dollar je Unze.

Ende September verfügte Endeavour über 287,9 Millionen US-Dollar Barmittel. Wegen geringerer Gehalte von Guanaceví und einer Blockade auf Terronera senkte das Unternehmen die Silberprognose 2026 auf 7,8 bis 8,1 Millionen Unzen. Nächster Wachstumsschritt ist das Projekt Pitarrilla.

Silver Tiger treibt den Bau von El Tigre voran

Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/silver-tiger-metals-inc/ - baut seit dem ersten Quartal 2026 auf dem zu 100 Prozent eigenen Projekt El Tigre in Sonora, Mexiko, eine Tagebaumine mit Haufenlaugung. Am 13. Oktober flossen brutto 100,05 Millionen Kanadische Dollar aus einer Finanzierung zu. Von 124 Millionen US-Dollar Baukosten waren am 20. Oktober rund 24 Millionen ausgegeben und 72 Millionen vergeben.

Dem Restbedarf von rund 100 Millionen US-Dollar stehen laut Unternehmen rund 120 Millionen US-Dollar Barmittel gegenüber. Die 46 Kilometer lange Zufahrtsstraße ist fertig. Unternehmensziel für den ersten Guss ist Dezember 2027.

Fazit: Endeavour Silver und Silver Tiger vor Meilensteinen

Charttechnisch steht Silber an einer wichtigen Unterstützungszone, fundamental erwartet das Silver Institute ein weiteres Defizit. Bei Endeavour Silver (A0DJ0N) stehen Terronera und Pitarrilla im Fokus, bei Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) der Bau bis zum ersten Guss.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/silver-tiger-metals-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: TradingView-Chart, 16.11.2026 · Asianet Newsable, Silber fällt unter 50 US-Dollar, 16.11.2026 · Rio Times, Silber auf Jahrestief, 13.11.2026 · Silver Institute/Metals Focus, World Silver Survey 2026, 15.04.2026 · U.S. Bureau of Labor Statistics, Verbraucherpreise Oktober 2026, 10.11.2026 · Endeavour Silver, Ergebnisse drittes Quartal 2026, 09.11.2026 · Silver Tiger, Abschluss der Finanzierung, 13.10.2026 · Silver Tiger, Bau-Update El Tigre, 20.10.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor: Freier Finanzjournalist. Emittenten: Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR; NYSE: EXK; WKN: A0DJ0N; ISIN: CA29258Y1034) und Silver Tiger Metals Inc. (TSX: SLVR; OTCQX: SLVTF; WKN: A2P4YL; ISIN: CA82831T1093). Auftraggeber und Vergütungsempfänger: Der Artikel erscheint im Auftrag beider Unternehmen im Rahmen entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beraterverträge, über die die SRC vergütet wird. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Der Autor und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC. Chart und Chartanalyse stammen von einem externen Marktanalysten; seine Einschätzungen sind im Text als solche gekennzeichnet und keine Aussagen der Emittenten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 16.11.2026, 15:30 Uhr MEZ. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Prüfung von Produktions-, Kosten- oder Baudaten und keine Unternehmensbewertung. Chartformationen und Indikatoren wie der RSI sind keine verlässliche Prognose. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. QPs der Originalmeldungen: Die Quartalsmeldung von Endeavour Silver vom 09.11.2026 nennt keine Qualified Person; die Bau-Meldung von Silver Tiger vom 20.10.2026 nennt Robert Harris, P.Eng., als Qualified Person nach NI 43-101, ohne Angabe zur Unabhängigkeit. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Silberäquivalente sind Rechengrößen (2026: 90 zu 1 Silber zu Gold); All-in-Sustaining-Kosten sind keine IFRS-Kennzahl. Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreiche Umsetzung voraus. Silber- und Goldpreis, Zinsen, Wechselkurse, Genehmigungen und soziale Konflikte in Mexiko und Peru, Baukosten und Kapitalverwässerung können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen.

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Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002747026,XD0002746952,CA82831T1093