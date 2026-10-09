Der Sitz im Vorstand des europäischen Branchenverbands für chemisches Recycling erfolgt vor dem Hintergrund sich formierender EU-Regulierungen für zirkuläre Kunststoffe und dem Fortschritt von Aduros FOAK-Anlage im niederländischen Chemelot

LONDON, Oct. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gab heute bekannt, dass Eric Appelman, Chief Revenue Officer, für die Amtszeit 2026-2028 zum Vorstandsmitglied von Chemical Recycling Europe ("CRE") gewählt wurde. Die Wahl fand während der CRE-Generalversammlung am 29. September 2026 in Brüssel im Vorfeld der CRE-Jahreskonferenz "Getting Ready for 2030 Targets: Powering Circular Plastics Made in Europe" statt, auf der Appelman die Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") von Aduro sowie den Skalierungspfad des Unternehmens für das chemische Recycling von Polyolefinen präsentierte.

CRE ist der europäische Branchenverband, der Unternehmen im Bereich chemischer Recyclingtechnologien vertritt und sich mit politischen Entscheidungsträgern, Branchenteilnehmern und weiteren Stakeholdern austauscht, um die Entwicklung von Märkten für zirkuläre Kunststoffe zu unterstützen. Der Vorstand wird für zweijährige Mandate gewählt und bringt Vertreter mit Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung, Projektumsetzung und Marktentwicklung zusammen. Für die kommende Periode hat die CRE-Führung Prioritäten festgelegt, darunter politische Rahmenbedingungen, die kontinuierliche Investitionen ermöglichen, eine stärkere Nachfrage und Abnahme von zirkulären Materialien, die Umsetzung von Vorgaben zu Rezyklatanteilen und Massenbilanzen sowie eine engere Zusammenarbeit über die gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette hinweg. Zudem legt CRE verstärkten Wert darauf, europäische Politikziele in praktische Rahmenbedingungen zu übersetzen, die das Marktwachstum und die künftige industrielle Entwicklung fördern.

Appelman bringt 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Chemieindustrie mit, die er in technischen, kaufmännischen, innovationsbezogenen und strategischen Funktionen gesammelt hat. Er begann seine Karriere bei Unilever, war später als Technischer Direktor für Marine and Protective Coatings bei Sigma Coatings tätig - damals Europas zweitgrößter Farben- und Lackhersteller - und fungierte als Executive Vice President bei Perstorp, einem schwedischen multinationalen Chemiekonzern, wo seine Zuständigkeiten die Bereiche Innovation, Marktentwicklung und Unternehmensstrategie umfassten. Bevor er zu Aduro kam, war Appelman sechs Jahre lang am Brightlands Chemelot Campus tätig, unter anderem als Executive VP für Geschäftsentwicklung, Chief Technology Officer sowie als Marketing- und Vertriebsleiter. Während seiner Amtszeit trug er dazu bei, rund 60 innovative Unternehmen und Start-ups für den Campus zu gewinnen, und war an der Initiative "Cracker of the Future" beteiligt, die führende Chemieunternehmen zusammenbrachte, um die Elektrifizierung des Dampfcrackverfahrens zu untersuchen. Zusammen mit seinen Kenntnissen der europäischen Rechtsrahmen und des Chemelot-Ökosystems, wo Aduro seine FOAK-Anlage entwickelt, bietet dieser Hintergrund eine wertvolle Perspektive für die Arbeit von CRE.

Die Aktivitäten von CRE fallen in eine Phase, in der sich der europäische Regulierungsrahmen für zirkuläre Kunststoffe dynamisch weiterentwickelt. Die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle ("PPWR", Packaging and Packaging Waste Regulation) legt Mindestanforderungen an den Recyclinganteil für mehrere Kategorien von Kunststoffverpackungen fest und erfordert weitere Vorschriften für die Berechnung und Überprüfung des Recyclinganteils. Unabhängig davon erkennen die 2026 verabschiedeten EU-Vorschriften zur Berechnung des Recyclinganteils in Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff das chemische Recycling an und legen eine Massenbilanzierung fest, wenn geeignete Recyclingmaterialien in gemeinsamen Produktionssystemen nicht physisch zurückverfolgt werden können. Diese Entwicklungen sind Teil des breiteren Markt- und Regulierungsumfelds, auf das sich CRE konzentriert.

Aduro treibt weiterhin mehrere Arbeitsstränge voran, um die Kommerzialisierung von HCT in Europa zu unterstützen. Im Rahmen der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage werden technische und Produktdaten erhoben, um die Skalierung zu unterstützen, während die Aktivitäten in den Bereichen Engineering, Genehmigungsverfahren, Standortintegration und Projektentwicklung für die geplante FOAK-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr im Industriepark Chemelot in den Niederlanden fortgesetzt werden. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Rohstoffentwicklung, die Einbindung von Kunden, die Qualifizierung von Downstream-Produkten sowie kommerzielle Aktivitäten voran, die den künftigen Einsatz unterstützen sollen. In seiner Rolle im CRE-Vorstand wird Appelman zur Arbeit des Verbands beitragen, um politische, regulatorische und marktbezogene Rahmenbedingungen voranzutreiben, die Investitionen in das chemische Recycling fördern und dessen Rolle in Europas zirkulärer Kunststoffwirtschaft stärken.

"Europa tritt in eine wichtige Phase für das chemische Recycling ein, da sich Kreislaufwirtschaftsziele in Nachfrage, Investitionsentscheidungen und industrielle Projekte übersetzen", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro. "CRE bringt Unternehmen und Perspektiven zusammen, um die praktischen Schritte zu erarbeiten, die zur Unterstützung dieses Fortschritts erforderlich sind. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem gesamten Chemiesektor zusammen mit den Erkenntnissen aus unseren laufenden Skalierungsarbeiten bei Aduro einzubringen, um gemeinsam mit den Vorstandskollegen und CRE-Mitgliedern die Weiterentwicklung des chemischen Recyclings in Europa zu unterstützen."

"Eric bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Technologieentwicklung, Marktstrategie und der europäischen Chemieindustrie mit. Wir sind überzeugt, dass diese Erfahrung für CRE und seine Mitglieder von großem Wert sein wird", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Aduro befindet sich in einer wichtigen Phase der eigenen Skalierung, und unser Team konzentriert sich intensiv auf die bevorstehenden Aufgaben. Gleichzeitig halten wir es für wichtig, unsere Erfahrungen in die gesamte Branche einzubringen. Wir freuen uns, Eric bei der Übernahme dieser zusätzlichen Verantwortung zu unterstützen und zur Arbeit von CRE beizutragen, während sich das chemische Recycling in Europa weiterentwickelt."

Aduro trat im März 2026 Chemical Recycling Europe bei und erweiterte damit sein Engagement in europäischen Brancheninitiativen im Bereich des chemischen Recyclings. Der CRE-Vorstand für die Amtszeit 2026-2028 wird von Valentijn de Neve von BlueAlp als Präsident, Daniel Odenthal von ARCUS Greencycling als Vizepräsident und Dimitri Daniels von Helix Projects als Schatzmeister geleitet, wobei Carlos Monreal von Plastic Energy und Eric Appelman von Aduro als Vorstandsmitglieder fungieren. Aduro gratuliert den anderen in den Vorstand gewählten Mitgliedern und freut sich auf ihren gemeinsamen Beitrag zur weiteren Entwicklung des chemischen Recyclings in Europa.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur erwarteten Mitwirkung von Eric Appelman an den Aktivitäten des Vorstands von Chemical Recycling Europe, zur fortgesetzten Zusammenarbeit von Aduro mit europäischen Branchenakteuren und Interessengruppen, zur weiteren Entwicklung der Hydrochemolytic-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum industriellen Einsatz, zur Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens bei Chemelot, die geplante Entwicklung und Weiterführung der FOAK-Anlage des Unternehmens sowie des umfassenderen FOAK-Programms und die potenzielle Relevanz europäischer Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil, Massenbilanz und damit verbundener Aspekte für die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der Skalierung, Verzögerungen bei der Weiterentwicklung des FOAK-Programms, Änderungen der europäischen Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil oder Markt sowie deren Umsetzung, die Marktakzeptanz von mit HCT gewonnenen Produkten, die Fähigkeit, erforderliche Geschäfts-, Rohstoff-, Abnahme- und Projektbeziehungen zu sichern und aufrechtzuerhalten, die Verfügbarkeit von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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