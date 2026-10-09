Berngau - Nachdem bei einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz zwei Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt erschossen worden sind, haben Spezialkräfte der Polizei in der Nacht das Haus des mutmaßlichen Täters in Berngau gestürmt und ihn festgenommen.
Der Zugriff sei gegen 2:20 Uhr erfolgt, teilte die Polizei am Morgen mit. Es handele sich um einen 60-jährigen Deutschen. Zum Tatmotiv könnten noch keine Angaben gemacht werden.
Am Donnerstagnachmittag hatten die beiden Mitarbeiter des Landratsamts, eine 54-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, eine routinemäßige Überprüfung durchführt und wollten unter anderem kontrollieren, ob der Mann seine Waffen ordnungsgemäß lagerte. Dabei fielen dann offenbar die tödlichen Schüsse.
Zunächst war nur der Tod des männlichen Mitarbeiters bekanntgegeben worden, später bestätigte die Polizei, dass auch die Frau ihren Verletzungen erlegen war.
Nach den Schüssen verschanzte sich der bewaffnete Tatverdächtige in einem Wohnhaus, die Polizei war mit einem Großaufgebot über Stunden vor Ort.
Der Zugriff sei gegen 2:20 Uhr erfolgt, teilte die Polizei am Morgen mit. Es handele sich um einen 60-jährigen Deutschen. Zum Tatmotiv könnten noch keine Angaben gemacht werden.
Am Donnerstagnachmittag hatten die beiden Mitarbeiter des Landratsamts, eine 54-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, eine routinemäßige Überprüfung durchführt und wollten unter anderem kontrollieren, ob der Mann seine Waffen ordnungsgemäß lagerte. Dabei fielen dann offenbar die tödlichen Schüsse.
Zunächst war nur der Tod des männlichen Mitarbeiters bekanntgegeben worden, später bestätigte die Polizei, dass auch die Frau ihren Verletzungen erlegen war.
Nach den Schüssen verschanzte sich der bewaffnete Tatverdächtige in einem Wohnhaus, die Polizei war mit einem Großaufgebot über Stunden vor Ort.
© 2026 dts Nachrichtenagentur