von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Klinck, Peach Property hat in den vergangenen zwei Jahren tiefgreifende Veränderungen beim Immobilienbestand und bei der Finanzierung vorgenommen. Würden Sie sagen, dass der Turnaround inzwischen geschafft ist? Gerald Klinck: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren entscheidende Voraussetzungen für einen nachhaltigen Turnaround geschaffen. Insgesamt haben wir knapp EUR 1 Mrd. an Krediten refinanziert, verlängert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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