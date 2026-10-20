Zürich - Beim Immobilienunternehmen Peach Property kommt es zu einem grösseren Führungswechsel. Konzernchef Gerald Klinck verlässt das Unternehmen per Ende Jahr. Verwaltungsratspräsident Michael Zahn übernimmt zusätzliche operative Verantwortung. Klinck scheide bereits Ende Oktober aus der Geschäftsleitung aus, teilte Peach Property am Dienstag mit. Er verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen. Der seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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