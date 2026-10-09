SIKA ÜBERNIMMT AZPECTS IN GROSSBRITANNIEN UND STÄRKT IHRE POSITION IN EINEM INNOVATIVEN WACHSTUMSSEGMENT

Sika hat die Azpects Group übernommen, einen führenden britischen Hersteller von Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme eröffnet dank der komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle beider Unternehmen attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich Sikas Position in diesem wachstumsstarken Segment. Zudem schafft sie erhebliche Vorteile in der Produktion und Logistik.

Azpects ist ein hochprofitables, schnell wachsendes Unternehmen mit einer führenden Position im Landschaftsbau. Das Unternehmen produziert und vertreibt ein umfassendes Sortiment an einfach anzuwendenden polymeren Pflasterfugenmörteln sowie ergänzenden Produkten für den Bau und den Unterhalt von Terrassen, Wegen und Einfahrten. Über etablierte Fachhandelskanäle erreicht Azpects einen breiten, treuen Kundenstamm von Landschaftsbauunternehmen in ganz Grossbritannien.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER ÜBERNAHME VON AZPECTS

Cross-Selling-Möglichkeiten: Die starke Position von Azpects bei Landschaftsbaulösungen, die über den Fachhandel vertrieben werden, ergänzt Sikas breiteres Produktportfolio und umfassendes Vertriebsnetz in ganz Grossbritannien ideal. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ein grösseres Produktsortiment über erweiterte Vertriebskanäle anbieten und Sikas Position als wichtiger Lieferant für grosse Baustoffhändler weiter stärken.

Die starke Position von Azpects bei Landschaftsbaulösungen, die über den Fachhandel vertrieben werden, ergänzt Sikas breiteres Produktportfolio und umfassendes Vertriebsnetz in ganz Grossbritannien ideal. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ein grösseres Produktsortiment über erweiterte Vertriebskanäle anbieten und Sikas Position als wichtiger Lieferant für grosse Baustoffhändler weiter stärken. Effizienzsteigerungen in Produktion und Logistik: Der Produktionsstandort von Azpects bietet das Potenzial, Sikas Produktionsnetzwerk in Grossbritannien auszubauen und zu optimieren. Durch den Zusammenschluss werden sowohl in der Produktion als auch in der Logistik erhebliche Kostensynergien entstehen.

Der Produktionsstandort von Azpects bietet das Potenzial, Sikas Produktionsnetzwerk in Grossbritannien auszubauen und zu optimieren. Durch den Zusammenschluss werden sowohl in der Produktion als auch in der Logistik erhebliche Kostensynergien entstehen. Wachstumsplattform: Im Landschaftsbau gewinnen innovative polymere Fugenmörtel gegenüber traditionellen Sand-Zement-Produkten zunehmend an Bedeutung. Daraus ergeben sich attraktive langfristige Wachstumsperspektiven. Das breite Produktportfolio, die starke Marke und die etablierten Kundenbeziehungen von Azpects bieten eine hervorragende Plattform für künftiges Wachstum in diesem attraktiven Marktsegment.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unserem etablierten Vertriebsnetz können wir die innovative Produktpalette von Azpects über neue Vertriebskanäle und für neue Kundensegmente zugänglich machen. Das Azpects-Portfolio stellt eine wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Angebots dar und stärkt unsere Position als wichtiger Partner für unsere Kunden. Die attraktiven Cross-Selling-Möglichkeiten und Effizienzsteigerungen werden das weitere Wachstum und die Profitabilität von Sika UK unterstützen. Wir heissen das Azpects-Team in der Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11,20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

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slappnig.dominik@ch.sika.com

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