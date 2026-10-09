Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Zum Wochenstart stehen vor allem Porsche und der Wirtschaftsnobelpreis im Fokus. Porsche gibt beim Pre-Close-Call einen Ausblick auf das dritte Quartal, während L'Oréal zur außerordentlichen Hauptversammlung lädt. Zudem wird in Stockholm der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben. Ergänzend stehen Handelsdaten aus den Niederlanden und Spanien sowie das Urteil des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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