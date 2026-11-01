Weniger als 1% Graphen, über 30% mehr Festigkeit: Warum Ferrari, Porsche und First Graphene um jedes Gramm kämpfen

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Ferrari hat beim 296 Speciale rund 60 Kilogramm Gewicht gegenüber dem 296 GTB eingespart. Porsche verwendet beim neuen 911 GT3 S/C Carbonfaser-Kunststoff für Motorhaube, Kotflügel und Türen und spart allein mit Keramikbremsen und Magnesiumrädern weitere Dutzende Kilogramm. Im Hochleistungsauto wird längst um jedes Gramm gekämpft.

Für First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) entsteht daraus eine interessante Materialfrage. Das Unternehmen gibt für seine Graphen-Composite-Technologie an, dass bereits weniger als 1 Volumenprozent PureGRAPH die Festigkeit bestimmter Polymer- und Composite-Systeme um mehr als 30% erhöhen kann. Eine höhere Materialleistung kann wiederum Gewichtsreduzierungen in ähnlicher Größenordnung ermöglichen.

Seit Oktober existiert dafür zudem ein neuer Weg in die industrielle Fertigung. First Graphene hat mit dem Prepreg-Hersteller Aeropreg eine dreijährige Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung geschlossen. Ziel ist ein graphenverstärktes Carbonfaser-Prepreg für Märkte wie Aerospace, Marine - und ausdrücklich Automotive.

Der Zeitpunkt passt: Der weltweite Markt für kohlefaserverstärkte Kunststoffe soll von rund 23,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 auf 43,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2033 wachsen.

Ferrari spart 60 Kilogramm, obwohl die Leistung steigt

Ferrari (ISIN: NL0011585146) zeigt beim 296 Speciale, weshalb Materialentwicklung für Performance-Fahrzeuge so wichtig geworden ist.

Das Hybridsystem leistet 880 PS und damit 50 PS mehr als beim 296 GTB. Trotzdem konnten die Ingenieure das Gewicht um rund 60 Kilogramm reduzieren. Ferrari erreichte das unter anderem durch den stärkeren Einsatz von Carbonfaser und Titan.

Bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen bestehen beispielsweise Karosseriekomponenten aus Carbon. Gleichzeitig wurden Gewichtseinsparungen im Motor und im Innenraum gesucht. Das Resultat ist ein Leistungsgewicht von lediglich 1,60 Kilogramm je PS - laut Ferrari ein Rekord für eine heckgetriebene Berlinetta der Marke.

Diese Zahl zeigt, wie weit der Leichtbau inzwischen geht. Mehr Leistung allein reicht bei einem Hochleistungsauto nicht. Jede zusätzliche Masse muss anschließend beschleunigt, verzögert und durch die Kurve bewegt werden.

Ein stärkerer Werkstoff kann deshalb doppelt interessant sein: Er kann höheren Belastungen standhalten oder ermöglichen, dieselbe Belastung mit weniger Material zu tragen.

Porsche spart sogar beim Stabilisator Gewicht

Porsche Automobil Holding ist nicht der Hersteller; die börsennotierte Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) verfolgt beim neuen 911 GT3 S/C ebenfalls eine ausgesprochen konsequente Leichtbaustrategie.

Motorhaube, Kotflügel und Türen bestehen aus kohlefaserverstärktem Kunststoff. Selbst der hintere Stabilisator, Koppelstangen und eine Unterbodenverkleidung werden aus Carbon gefertigt.

Porsche sucht darüber hinaus auch außerhalb des klassischen CFRP nach jedem möglichen Kilogramm. Die serienmäßige Keramikbremsanlage ist um mehr als 44 Pfund beziehungsweise etwa 20 Kilogramm leichter als entsprechende Graugussbremsen. Magnesiumräder sparen weitere knapp 19 Pfund gegenüber Aluminiumrädern. Das Ergebnis ist ein offener 911 mit einem Leergewicht von lediglich 1.497 Kilogramm.

Carbonfaser ist dabei nicht bloß ein optisches Premium-Material. Sie wird dort eingesetzt, wo ein besonders gutes Verhältnis aus Gewicht und mechanischer Leistung wirtschaftlich genügend Mehrwert erzeugt. Genau deshalb ist der Markt für bessere Composite-Materialien interessant.

Das Problem sitzt nicht nur in der Carbonfaser

Ein Carbonbauteil besteht nicht einfach aus Kohlenstofffasern. Die Fasern werden in einer Harzmatrix eingebettet, die sie in Position hält und Lasten zwischen ihnen überträgt.

Bei sogenannten Prepregs sind die Fasern bereits mit einer genau dosierten Harzformulierung vorimprägniert. Hersteller können daraus anschließend Bauteile mit reproduzierbaren mechanischen Eigenschaften fertigen.

First Graphene setzt genau in dieser Matrix an. PureGRAPH wird nicht verwendet, um Carbonfasern zu ersetzen. Graphen soll vielmehr als extrem kleiner Zusatz in das Harz eingebracht werden und dessen mechanische Eigenschaften verändern.

First Graphene nennt bei Composite- und Polymersystemen Festigkeitsverbesserungen von mehr als 30% bei einer Graphenmenge von typischerweise weniger als 1 Volumenprozent. Daraus könne je nach Konstruktion ein Potenzial für Gewichtsreduzierungen von mehr als 30% entstehen.

Das heißt ausdrücklich nicht, dass ein Ferrari oder Porsche durch PureGRAPH automatisch 30% leichter werden könnte. Ein Fahrzeug besteht aus tausenden Bauteilen, und jedes Composite besitzt andere Anforderungen. Die Zahlen zeigen aber den Materialhebel, den First Graphene untersucht.

Aeropreg bringt First Graphene aus dem Labor in die Prepreg-Fertigung

Genau an diesem Punkt wird die neue Vereinbarung vom Oktober wichtig. Aeropreg stellt Prepregs aus Carbon-, Glas-, Aramid- und Basaltfasern für Aerospace, Automotive, Marine, Sport und weitere industrielle Anwendungen her. Gemeinsam mit First Graphene soll nun eine graphenverstärkte Carbonfaser-Variante entwickelt werden.

Der erste Schritt ist unspektakulär, aber entscheidend: PureGRAPH muss kontrolliert und reproduzierbar in Aeropregs bestehende Fertigung integriert werden. Danach sollen Festigkeit, Haltbarkeit, Performance und Produzierbarkeit validiert werden.

Erst wenn diese Prüfungen erfolgreich sind, soll das Material über Aeropregs bestehende Vertriebskanäle kommerzialisiert werden.

CEO Michael Bell beschreibt damit einen wichtigen Übergang. First Graphene habe bereits viel Wissen darüber aufgebaut, PureGRAPH in Composite-Materialien einzubringen. Nun werde dieses Know-how mit einem Hersteller kombiniert, der das Produkt tatsächlich produzieren und in den Markt bringen könne.

Ein 43,7-Milliarden-Dollar-Markt sucht bessere Materialien

Der globale CFRP-Markt soll nach Grand View Research von 23,8 Mrd. US-Dollar im laufenden Jahr auf 43,7 Mrd. US-Dollar bis 2033 wachsen. Besonders dynamisch soll dabei der Automotive-Bereich wachsen.

Das überrascht kaum. Elektroautos tragen schwere Batterien mit sich herum. Hochleistungsfahrzeuge sollen gleichzeitig stärker, schneller und effizienter werden. Im Motorsport war Masse schon immer ein zentraler Entwicklungsparameter.

Für Materialhersteller entsteht dadurch ein Wettbewerb, der weit über klassische Carbonfasern hinausgeht. Entscheidend werden Harze, Additive, Fertigungsverfahren und neue Hybridmaterialien.

First Graphene befindet sich dabei noch sehr früh. Es gibt weder eine Zusammenarbeit mit Ferrari noch mit Porsche, und die Aeropreg-Vereinbarung garantiert noch kein kommerzielles Produkt.

Gerade deshalb ist der nächste Schritt so klar messbar: Kann PureGRAPH in einer industriellen Prepreg-Linie reproduzierbar verarbeitet werden und liefert das Material danach einen Vorteil, der groß genug ist, um zusätzliche Kosten und Qualifikationsaufwand zu rechtfertigen?

Weniger als 1% könnten plötzlich entscheidend werden

Ferrari spart 60 Kilogramm. Porsche ersetzt selbst einen Stabilisator durch Carbon und greift für weniger ungefederte Masse zu Magnesiumrädern. Beide Beispiele zeigen, welchen Wert Hersteller einem besseren Verhältnis aus Festigkeit und Gewicht beimessen.

First Graphenes Ansatz wirkt daneben fast paradox: weniger als 1% eines zusätzlichen Materials sollen genügen, um ein bestehendes Composite deutlich zu verändern.

Genau deshalb könnte Graphen für den Carbonfasermarkt interessant sein. Es muss weder die Carbonfaser ersetzen noch zum sichtbaren Bestandteil des Autos werden. Im besten Fall verschwindet es vollständig in der Harzmatrix.

Was übrig bleibt, wäre nur der Effekt. Wenn aus weniger als 1% Zusatz tatsächlich reproduzierbar mehr als 30% zusätzliche Materialleistung entstehen kann, dürfte es in einem 43,7-Milliarden-Dollar-Markt genügend Ingenieure geben, die zumindest genauer hinsehen.

Ferrari und Porsche zeigen schließlich: Im Kampf um Performance zählt irgendwann jedes Gramm.

Quellen:

https://firstgraphene.net/graphene-in-composites-and-polymers/

https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/fgr-advances-carbon-fibre-commercialisation-with-aeropreg-agreement-302897733.html

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/carbon-fiber-market

https://www.ferrari.com/en-AO/corporate/articles/296-speciale-driving-thrills-reach-new-heights

https://newsroom.porsche.com/en/2026/products/2027-porsche-911-gt3-sc.html

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ISIN: AU000000FGR3

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