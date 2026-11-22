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Graphen braucht für seinen kommerziellen Erfolg mehr als überzeugende Laborergebnisse. Entscheidend sind Hersteller, die den Werkstoff in reproduzierbare Produkte übersetzen und zu Kunden bringen. Genau hier setzt eine neue Vereinbarung an: First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) hat am 16. November eine Entwicklungs- und Vermarktungszusammenarbeit mit dem chinesischen Verbundwerkstoffhersteller UNITEX Composite unterzeichnet.

Der Partner gehört zur UNITEX-Gruppe, deren Kundennetzwerk nach Angaben des Unternehmens mehr als 100 Länder umfasst. Für First Graphene eröffnet das einen zusätzlichen Weg in Chinas industrielle Fertigung und internationale Absatzmärkte. Parallel zeigen jüngste Bestellungen für US-Verteidigungsanwendungen, dass einzelne Graphenanwendungen bereits wiederkehrende Nachfrage erzeugen.

China-Partnerschaft verbindet Materialentwicklung und Fertigung

Im Zentrum der zunächst auf drei Jahre angelegten Zusammenarbeit stehen graphenverstärkte Carbonfaser-Prepregs. Dabei handelt es sich um mit Harz vorimprägnierte Faserwerkstoffe, aus denen leistungsfähige Verbundbauteile entstehen.

First Graphene bringt seine Kenntnisse bei Auswahl, Formulierung und gleichmäßiger Verteilung von Graphen ein. UNITEX ergänzt Materialentwicklung, Anwendungstechnik, Fertigungsinfrastruktur und internationale Liefermöglichkeiten. Der Konzern bedient unter anderem Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie, Schiffbau und Bauwirtschaft.

Diese Kombination adressiert eine zentrale Hürde neuer Werkstoffe: Eine verbesserte Rezeptur muss unter industriellen Bedingungen funktionieren und anschließend die Anforderungen zahlender Kunden erfüllen. Nach Angaben des Unternehmens haben interne Entwicklungsarbeiten bereits Verbesserungen bei Festigkeit und Barriereeigenschaften von Carbonfaser-Verbundwerkstoffen gezeigt.

Erfolgreiche Formulierungen sollen nun Kundenvalidierung, Produktionsskalierung und Vermarktung durchlaufen. Die entsprechenden kommerziellen Konditionen müssen jeweils vereinbart werden. Konkrete Abnahmemengen oder garantierte Umsätze enthält die Mitteilung nicht.

Airbus zeigt, welchen Stellenwert moderne Verbundwerkstoffe haben

Wie wichtig leistungsfähige Materialien für europäische Industrieunternehmen sind, verdeutlicht Airbus SE (ISIN: NL0000235190). Beim Langstreckenflugzeug A350 bestehen nach Angaben des Herstellers 53 Prozent der Flugzeugstruktur aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Insgesamt entfallen mehr als 70 Prozent auf fortschrittliche Materialien, zu denen auch Titan und Aluminium-Lithium-Legierungen zählen.

Airbus beschreibt diese Materialauswahl als Beitrag zu geringerem Gewicht, höherer struktureller Lebensdauer und verbessertem Treibstoffverbrauch. Zusammen mit Aerodynamik und Triebwerken trägt sie zur Effizienz des Flugzeugs bei. Die Bedeutung liegt damit im Zusammenspiel vieler technischer Verbesserungen.

Für neue Materialanbieter ergibt sich daraus eine anspruchsvolle Aufgabe: Sie müssen einen messbaren Zusatznutzen innerhalb bestehender industrieller Anforderungen liefern. Verbesserte Festigkeit, Haltbarkeit oder Verarbeitbarkeit können dabei wirtschaftlich relevant sein.

Eine Lieferbeziehung zwischen Airbus und First Graphene ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt. Das Beispiel zeigt vielmehr, warum die Weiterentwicklung von Verbundwerkstoffen ein wichtiges industrielles Thema bleibt - und weshalb Fertigungs- und Validierungspartner für kleinere Technologieanbieter so wertvoll sind.

US-Verteidigungsanwendung liefert bereits Folgegeschäft

Neben der Entwicklung neuer Verbundmaterialien verfügt First Graphene bereits über eine konkrete Anwendung im US-Verteidigungsumfeld. Am 10. November meldete das Unternehmen einen Folgeauftrag über rund 35.000 australische Dollar.

Der bestehende US-Kunde verwendet Graphen in elektrisch leitfähigen Druckfarben für Verteidigungsanwendungen. Solche Materialien ermöglichen das Aufbringen elektronischer Strukturen auf unterschiedliche Oberflächen. Nach Angaben des Unternehmens kauft der Kunde seit mehreren Jahren Graphen; aus kleineren Bestellungen entwickelte sich der jüngste, größere Auftrag.

Kundenname und konkrete Endanwendung bleiben vertraulich. Die Größenordnung ist noch überschaubar. Aussagekräftig ist jedoch das wiederholte Bestellverhalten: Hier steht hinter dem Werkstoff bereits eine zahlende Geschäftsbeziehung.

Zusätzlich gingen erstmals zwei Aufträge für ein neu entwickeltes Graphenoxidprodukt ein. Zusammen mit dem Verteidigungsfolgeauftrag erreichen die drei Bestellungen einen Wert von rund 45.000 australischen Dollar.

Vorhandene Kapazität schafft Spielraum für zusätzliche Nachfrage

Die industrielle Ausgangsbasis ist bereits vorhanden. Im vom Unternehmen unterstützten Mining.com.au-Interview vom 9. November bezifferte Vorstandschef Michael Bell die jährliche Produktionskapazität auf etwa 100 Tonnen Graphen. Den damaligen jährlichen Absatz gab er mit zwei bis vier Tonnen an.

Das verdeutlicht zugleich Chance und Aufgabe: First Graphene verfügt über erheblichen Kapazitätsspielraum, muss aber wesentlich mehr Nachfrage in Bestellungen umwandeln.

Der September-Quartalsbericht zeigt die bisherige wirtschaftliche Größenordnung. Die kombinierten Einnahmen lagen bei rund 201.000 australischen Dollar, 21 Prozent über dem Vorjahresquartal. Davon entfielen etwa 100.000 Dollar auf Graphenverkäufe und Produktentwicklung sowie rund 101.000 Dollar auf Kooperations- und Forschungsprogramme. Der operative Mittelabfluss betrug rund 915.000 Dollar. Wachstum und Finanzierung bleiben deshalb eng miteinander verbunden.

Fazit

First Graphene liefert derzeit mehrere konkrete Anhaltspunkte für die kommerzielle Entwicklung seiner Technologie: einen neuen Fertigungspartner in China, wiederkehrende Nachfrage aus einer US-Verteidigungsanwendung und erste Aufträge für Graphenoxid. Die UNITEX-Zusammenarbeit erweitert dabei den Zugang zu industriellen Entwicklungs- und Lieferstrukturen. Entscheidend wird, ob daraus validierte Produkte und anschließend wiederkehrende Materialbestellungen entstehen. Einen verbindlichen Termin für einen kommerziellen Produktstart nennt die Vereinbarung bislang nicht. Für europäische Anleger sind deshalb Fortschritte bei Kundenfreigaben, Auftragsgrößen und Verkaufserlösen die wichtigsten Beobachtungspunkte. Die vorhandene Produktionskapazität bietet Spielraum für Wachstum. Mit jedem weiteren belastbaren Auftrag ließe sich besser beurteilen, wie erfolgreich First Graphene seine technische Basis wirtschaftlich nutzen kann.

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Quellen:

First Graphene: "First Graphene expands composites development into China with UNITEX", ASX-Mitteilung vom 16. November 2026; auch vom Nutzer bereitgestellt.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/2a7c739d-090.pdf

First Graphene: "US defence customer steps up orders and first graphene oxide orders secured", ASX-Mitteilung vom 10. November 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/fd16b972-95f.pdf api.investi.com.au

First Graphene: "Quarterly Activities Report: September 2026", veröffentlicht am 20. Oktober 2026.

https://api.investi.com.au/api/announcements/fgr/9a78ac69-f35.pdf api.investi.com.au

Mining.com.au: Amy Rotman, "First Graphene takes graphene mainstream", gesponserter Unternehmensbeitrag vom 9. November 2026; vom Nutzer bereitgestellt.

https://mining.com.au/first-graphene-takes-graphene-mainstream/

Airbus: "Airbus A350 Family: the future of long-haul travel", Produktinformationen, abgerufen am 21. November 2026.

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft/a350-family

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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