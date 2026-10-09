Berlin - Britta Haßelmann, Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, zeigt sich offen für Gespräche mit der Linkspartei nach der nächsten Bundestagswahl. "Wenn irgendwann der Tag kommt, an dem im Bund wieder gewählt wird, werden wir als starke eigenständige Kraft mit allen demokratischen Kräften reden", sagte sie dem "Tagesspiegel". Auf die Nachfrage, ob damit also auch die Linkspartei gemeint sei, sagte sie: "Ja."



Haßelmann sagte aber auch, die Grünen hätten mit den Linken sehr viele Differenzen. "Bei der Außenpolitik sind die besonders erkennbar. Ich frage mich, warum die Linken nicht in der Lage sind, ihre außenpolitischen Positionen der Sicherheitslage anzupassen. Da fallen mir Debatten mit ihnen wirklich schwer." Zuletzt hatte Katharina Dröge, Co-Vorsitzende der Fraktion, mit der "Zeit" über mögliche Koalitionen nach der nächsten Bundestagswahl gesprochen. Sie hatte gesagt, Grün-Rot-Rot wäre sich in vielen sozialen Fragen und hoffentlich auch beim Klimaschutz einig, die potentiellen Partner könnten "viel hinbekommen".



Haßelmann appellierte zudem an die Mitglieder der schwarz-roten Regierungskoalition: "Ich erwarte, dass in der heutigen schwarz-roten Koalition alle ihre Verantwortung wahrnehmen. Gedankenspiele über Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung sind hochgradig fahrlässig", sagte sie. Auch beim Thema Kanzlertausch riet sie "dringend von sämtlichen Gedankenspielen ab". Die Beteiligten müssten jetzt über ihre Schatten springen, alte Gewissheiten hinterfragen und gemeinsam eine Vision für die nächste Zeit entwickeln.





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