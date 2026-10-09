Von Robert Jakob Nach über einem Jahrzehnt habe ich wieder einmal eine Deutschlandreise gemacht, rein zufällig als wieder einmal der Tankrabatt eingeführt wurde. Der setzt bekanntlich Fehlanreize und ist eine schlechte, weil nur vorübergehende Beruhigungspille. Am Morgen des 1. Oktobers bildeten sich bereits um 8 Uhr morgens Schlangen an den Tanksäulen, die mich an die Ölkrise ab 6. Oktober 1973 erinnerten. Alle Autofahrer hatten ihre Tanks leergefahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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