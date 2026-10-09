Washington - Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms hat US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert. «Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden, angreifen», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Regierung führe unterdessen «konstruktive Gespräche» mit Teheran, schrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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