Zürich - UniSieve, das in Zürich ansässige Deep-Tech-Unternehmen, das hochpräzise Membranen für die industrielle Gastrennung und CO2-Abscheidung entwickelt, gab bekannt, dass es im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 9 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom Orano Venture Fund, der von Supernova Invest verwaltet wird, zusammen mit neuen und bestehenden Investoren, darunter der Amadeus APEX Technology Fund, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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