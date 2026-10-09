SpaceX will ein landesweites 800-Megahertz-Frequenzpaket von Grain Management übernehmen und Starlink damit zum vollwertigen Mobilfunkanbieter ausbauen. Die Aktien von AT&T, Verizon und T-Mobile US verloren nachbörslich jeweils rund 6%. Doch für SpaceX-Aktionäre besitzt der Coup auch eine kostspielige Seite: Einschließlich Frequenzen könnte der Aufbau eines konkurrenzfähigen Netzes bis zu 130 Milliarden US$ verschlingen. 800 MHz schließt eine entscheidende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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