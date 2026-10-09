Der DAX steht einmal mehr vor einem richtungsweisenden Wochenfinale.In den letzten Handelstagen geriet der deutsche Leitindex zunehmend unter Druck. Der Beginn einer größeren Abwärtsbewegung stand als mögliches Szenario im Raum. Bislang konnte der DAX Versuche, Druck auf der Unterseite zu erzeugen, parieren. Sollte er die Handelswoche hingegen deutlich unterhalb von 25.000 Punkten beenden, wäre das im Hinblick auf eine mögliche Korrektur ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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