Die von Oracle Mitte September veröffentlichten Zahlen zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 fielen in vielen Punkten sehr gut aus. So konnten sich etwa Umsatz- und Gewinnentwicklung sehen lassen. Die Zahlen offenbarten aber an entscheidenden Stellen eklatante Schwächen. Entsprechend reagierte der Markt auch nicht euphorisch auf die Oracle-Zahlen. Und auch in der Folgezeit wollte keine Kaufstimmung aufkommen. So langsam - zumindest scheint es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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