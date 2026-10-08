Le 8 octobre/October 2026The common shares of St. James Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.St. James Gold Corp. is a Canadian junior mineral exploration company focused on acquiring,exploring, and developing mineral explorations properties in Canada. Its primary focus is gold exploration on the Grub Line property in Newfoundland.__________________________Les actions ordinaires de St. James Gold Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.St. James Gold Corp. est une société canadienne de prospection minière junior qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. Son principal objectif est l'exploration de l'or sur la propriété Grub Line à Terre-Neuve.Issuer/Émetteur: St. James Gold Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): LORDNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 39 535 628Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 880 000CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 790014 10 4ISIN: CA 790014 10 4 4Boardlot/Quotité: TBDTrading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 13 OCT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/SeptemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for LORD. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.