Le 8 octobre/October 2026
The common shares of St. James Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
St. James Gold Corp. is a Canadian junior mineral exploration company focused on acquiring,exploring, and developing mineral explorations properties in Canada. Its primary focus is gold exploration on the Grub Line property in Newfoundland.
__________________________
Les actions ordinaires de St. James Gold Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
St. James Gold Corp. est une société canadienne de prospection minière junior qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. Son principal objectif est l'exploration de l'or sur la propriété Grub Line à Terre-Neuve.
Issuer/Émetteur: St. James Gold Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): LORD
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 39 535 628
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 880 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 790014 10 4
ISIN: CA 790014 10 4 4
Boardlot/Quotité: TBD
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 13 OCT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for LORD. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of St. James Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
St. James Gold Corp. is a Canadian junior mineral exploration company focused on acquiring,exploring, and developing mineral explorations properties in Canada. Its primary focus is gold exploration on the Grub Line property in Newfoundland.
__________________________
Les actions ordinaires de St. James Gold Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
St. James Gold Corp. est une société canadienne de prospection minière junior qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au Canada. Son principal objectif est l'exploration de l'or sur la propriété Grub Line à Terre-Neuve.
Issuer/Émetteur: St. James Gold Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): LORD
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 39 535 628
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 880 000
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 790014 10 4
ISIN: CA 790014 10 4 4
Boardlot/Quotité: TBD
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 13 OCT 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 septembre/September
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for LORD. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
© 2026 Newsfile Corp.