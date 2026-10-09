Zürich - Cedric (meet-cedric.com) bringt seinen KI-Teamkollegen für kleine Unternehmen auf den Markt. Cedric funktioniert in Slack, Discord, Telegram und seiner eigenen Web-App. Unternehmer verbinden Gmail und die Tools, die sie bereits nutzen, und übertragen dann Aufgaben in einfacher Sprache: einen Kunden kontaktieren, das CRM aktualisieren, eine Rechnung erstellen, einen Beitrag für LinkedIn oder Social Media verfassen, die Zahlen dieser Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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