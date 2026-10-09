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WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
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09.10.26 | 10:13
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NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
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NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
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105,06105,3410:16
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5-Tage-Chart
BARRICK MINING
BARRICK MINING CORPORATION Chart 1 Jahr
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BARRICK MINING CORPORATION36,300+1,82 %
LODE GOLD RESOURCES INC0,191-16,23 %
NEWMONT CORPORATION105,34+2,23 %
RUSH GOLD CORP0,0290,00 %
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