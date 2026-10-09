Barrick Mining und Newmont wollen weitere Goldlagerstätten in ihr gemeinsames Nevada-Geschäft einbringen. Im August einigten sich die beiden Konzerne auf eine Transaktion über 1,95 Mrd. USD, die zusätzliche Entwicklungsprojekte in das Joint Venture Nevada Gold Mines integriert. Parallel entstehen in Nevada neue Minenkapazitäten, während Unternehmen in Kalifornien und Nevada historische Goldvorkommen erneut untersuchen. Die Aktivitäten fallen in eine Phase hoher Goldpreise. Anfang Oktober kostete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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