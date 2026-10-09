Am 27. September überstieg die Photovoltaik mit 90,2 Terawattstunden die gesamte Jahresproduktion von 2026. "Solar Day" nennt der Bundesverband Solarwirtschaft ab jetzt diesen Tag. Und das passiert, während in Berlin die letzte Schlacht ums EEG tobt ("Welt") oder wie es "Klimareporter" formuliert: Unionsfraktion legt "Giftliste" für EEG-Reform vor Ist das noch EEG oder kann das weg? Die 40 Seiten "Änderungsvorschläge" der Union wirken im Einzelnen harmlos, entfalten in Summe aber die Wucht einer Abrissbirne. Sie bedrohen nicht nur die Energiewende, sondern drohen die Energiepreise zu verdoppeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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