Luzern - Das Luzerner Startup SalesPort unterstützt mit seiner KI-Software Vertriebs- und Business-Development-Teams dabei, potenzielle Kunden und passende Ansprechpartner zu identifizieren. Gestartet 2024 ist SalesPort heute in 25 Ländern aktiv und zählt neben dem ORF auch globale Weltmarktführer aus der Fertigungsindustrie zu seinen Kunden. Vor Kurzem erfolgte der Markteintritt in den USA und Kanada; zudem verstärkt das Startup seine Aktivitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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