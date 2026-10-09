Zürich - Underheard, ein Zürcher Startup, hat seinen KI-Interviewer für alle Unternehmen verfügbar gemacht. Die Plattform führt Kundeninterviews zu jeder Tages- und Nachtzeit und bereitet die Antworten zu strukturierten Erkenntnissen auf. Dadurch können Organisationen qualitatives Feedback von weit mehr Menschen sammeln, als ein Forschungsteam allein erreichen könnte. Interviews zählen nach wie vor zu den verlässlichsten Möglichkeiten für Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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