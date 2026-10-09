Mitteilung der Energiekontor AG: Energiekontor erhält Genehmigungen für vier deutsche Windparkprojekte mit rund 142 Megawatt Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat im September und Oktober 2026 Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für vier Windparkprojekte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erhalten. Die Genehmigungen umfassen insgesamt 21 Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 142 Megawatt und markieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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