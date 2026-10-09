Frequenzen aus früherem Besitz der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile sollen Starlink zum landesweiten Handynetz machen. Aktionäre reagieren gereizt, zweifeln aber an der Technik hinter den Plänen. Auch Verizon und AT&T verlieren deutlich.Elon Musk greift mit SpaceX nach dem US-Mobilfunkmarkt. Der Raumfahrtkonzern will mit eigenen Frequenzen und seinen Starlink-Satelliten zum landesweiten Netzbetreiber werden - das trifft die etablierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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