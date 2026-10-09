Bern - Mit dem Grossprojekt «Verkehr '45» hat der Bundesrat seine Pläne für die Verkehrsinfrastruktur bis 2045 vorgelegt. So richtig zufrieden damit scheint aber niemand: Bei der Priorisierung und Finanzierung der Projekte sehen Parteien, Verbände und Verwaltung Nachbesserungsbedarf. Insgesamt geht es beim Projekt «Verkehr '45» um Investitionen von 56,5 Milliarden Franken über zwanzig Jahre. 36 Milliarden Franken betreffen Bahnprojekte, 13 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab