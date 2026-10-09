Die MHP HOTEL AG hat ein öffentliches Aktienrückkaufangebot angekündigt. Der in München ansässige Betreiber von Premium- und Luxushotels will bis zu 4.403.530 MHP-Aktien (bis zu 9,5 % des Grundkapitals) zu einem Preis von 1,35 Euro je Aktie zurückkaufen. Die Annahmefrist läuft vom 13. Oktober bis 2. November 2026, der überwiegende Teil der zurückgekauften Aktien soll anschließend eingezogen werden. Die vier MHP-Gründungsaktionäre, die mit rund 75 % die Aktienmehrheit halten, werden keine Aktien andienen. Die MHP-Gruppe verfügt über liquide Mittel von rund 10 Mio. Euro und bindet dank ihres überwiegend kapitalschonenden Pacht- und Franchisemodells kein eigenes Kapital in Hotelimmobilien. Die Umsetzung der Wachstumspipeline mit neuen Hotels in Wien, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf ist trotz Aktienrückkauf gesichert. Die aktuelle Bewertung der MHP-Aktie spiegelt das Potenzial der Gesellschaft nicht wider. Die Analysten von NuWays haben heute ihr Kursziel von 3,50 Euro bekräftigt.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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