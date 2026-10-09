Bis Ende April 2026 herrschte viel Skepsis bezüglich der Industrialisierung der Natrium-Ionen-Batterietechnologie. Doch dann unterzeichneten die Branchenriesen CATL und Hyperstrong den bislang größten Liefervertrag. Die Vereinbarung über 60 Gigawattstunden hat eine Laufzeit von drei Jahren und sieht eine enge Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung, Produktanwendungen sowie Projektumsetzung vor. "Aus unserer Sicht geht es bei dieser Zusammenarbeit nicht nur darum, zukünftige Lieferkapazitäten zu sichern, sondern auch darum, die Industrialisierung und Kommerzialisierung der Natrium-Ionen-Speichertechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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