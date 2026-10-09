München (ots) -- Kunden werden durch Ersatz- und Grundversorger nahtlos mit Strom versorgt- Ersatz- und Grundversorgung bieten Sicherheit auch in turbulenten Marktzeiten- Alternativen mit langfristiger Preisgarantie verfügbarDie angekündigte Einstellung der Strombelieferung durch den Energieanbieter grüüün verunsichert derzeit die betroffenen Kundinnen und Kunden. Für sie gibt es jedoch eine klare Botschaft: Die Energieversorgung bleibt gesichert. "Niemand muss sich Sorgen machen, plötzlich ohne Strom dazustehen. Als zuständiger Grund- und Ersatzversorger in vielen Regionen Deutschlands stellen wir sicher, dass betroffene Kundinnen und Kunden zuverlässig weiter mit Energie versorgt werden", sagt Martin Endress, zuständiger Geschäftsführer für das Kundengeschäft von E.ON Deutschland.Die Ersatz- und Grundversorgung ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Energiesystems und so etwas wie ein Sicherheitsnetz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie sorgt dafür, dass Haushalte auch dann nahtlos Energie erhalten, wenn ein Anbieter seinen Geschäftsbetrieb einstellt oder eine Belieferung endet. Damit bleibt die Energieversorgung jederzeit gesichert. Diese Funktion hat sich nicht nur in der Energiekrise bewährt, als viele Kundinnen und Kunden kurzfristig einen neuen Versorger benötigten.Bereits in den vergangenen Jahren kam es auf dem Energiemarkt, insbesondere auf dem Höhepunkt der Energiekrise, durch Insolvenzen oder Geschäftsaufgaben von Billig-Anbietern wie BEV, Care Energy, Teldafax oder Flexstrom zu Verunsicherungen.E.ON Geschäftsführer Martin Endress ergänzt: "Gerade in bewegten Zeiten zeigt sich, wie wichtig verlässliche Energieversorgung ist. Verbraucher sollten bei der Wahl ihres Energiepartners nicht nur auf kurzfristige Preisvorteile achten, sondern auch auf Stabilität, Erfahrung und Verlässlichkeit."Wer sich langfristig gegen Preisschwankungen absichern möchte, kann bei E.ON zudem Stromtarife mit bis zu 30 Monaten sowie Gastarife mit bis zu 24 Monaten Preisgarantie wählen.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: +49 89 12 54 43 24Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6367925