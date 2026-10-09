Köln (ots) -Hier ziehen garantiert nicht die Netten ein: RTL+ bringt 2027 das "House of Villains" nach Deutschland und versammelt die berühmt-berüchtigtsten Realitystars unter einem Dach, die für klare Kante, große Egos, taktische Spielchen und beste Unterhaltung bekannt sind. Ihr Ziel: die Konkurrenz ausspielen und am Ende als "Ultimativer Super Villain" bis zu 100.000 Euro Preisgeld kassieren.Sophia Thomalla führt die Villains durch eine Reality-Competition, in der Bündnisse schnell geschlossen und noch schneller wieder gebrochen werden.Im "House of Villains" geht es um Macht, Taktik und Loyalität. Die Bewohner schmieden Allianzen, stellen sich Challenges und müssen genau überlegen, wem sie vertrauen. Denn wer heute noch an ihrer Seite steht, kann ihnen morgen schon gefährlich werden. Während die Villains alles daransetzen, sich gegenseitig aus dem Spiel zu befördern, zeigt sich außerdem, was hinter der harten Reality-Fassade steckt. Es wird taktiert, provoziert und um jeden Vorteil gekämpft. Wer am Ende die besten Karten hat und wer schneller vor die Tür gesetzt wird als ihm lieb ist, zeigt RTL+ im kommenden Jahr."House of Villains" basiert auf dem gleichnamigen Format von NBCUniversal und wird weltweit von NBCUniversal Formats, einem Geschäftsbereich der Universal Studio Group, lizenziert. Die deutsche Adaption wird von ITV Studios Germany im Auftrag von RTL+ produziert.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.deSherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6367922