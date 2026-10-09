Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv ist mit der Vorlage «Verkehr '45» nur teilweise zufrieden. Die verkehrsträgerübergreifende Planung ist richtig, doch die Bedürfnisse der KMU für das Strassennetz und für den Güterverkehr werden noch zu wenig berücksichtigt. Insbesondere bei den Nationalstrassen braucht es mehr Investitionen. Ein leistungsfähiges und zuverlässiges Verkehrsnetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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