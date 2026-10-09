Da hat sich seit der Präsentation der Halbjahreszahlen Mitte September 2026 bei MHP Hotel doch einiges getan in Sachen Investor-Relations-Klaviatur. Nachdem CEO Jörg Frehse auf dem von mwb Research organisierten Call auf die Frage nach einem möglichen Aktienrückkaufprogramm zur Unterstützung des Kurses noch sagte, dass "aktuell keine konkreten Maßnahmen" geplant seien, geht der Betreiber von Premiumhotels diesbezüglich nun doch in die Offensive. So wollen die Münchner über eine öffentliche Offerte bis zu 4.403.530 Aktien - entsprechend bis 9,5 Prozent des Grundkapitals - zu einem Preis von je 1,35 Euro erwerben und die Stücke anschließend zum überwiegenden Teil einziehen. Lediglich für die Bedienung von Mitarbeiteroptionsprogrammen sollen einige Stücke vorerst im Bestand bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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