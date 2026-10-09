MHP Hotel hat ein freiwilliges Aktienrückkaufangebot über bis zu 4,4 Mio. Aktien (ca. 9,5% des Grundkapitals) zu einem Preis von EUR 1,35 je Aktie aufgelegt. Die Annahmefrist läuft vom 13. Oktober bis zum 2. November 2026. Das Management beabsichtigt, den Großteil der zurückerworbenen Aktien einzuziehen. Die vier Gründungsaktionäre (Anteil von ~75%) werden das Angebot nicht annehmen, sodass es vollumfänglich den Streubesitzaktionären offensteht. Gestützt auf die solide Liquiditätsausstattung zum H1 26 (ca. EUR 10 Mio. Barmittel bzw. ca. EUR 6 Mio. Net Cash) und das Asset-light-Geschäftsmodell wird der maximale Mittelabfluss von EUR 5,9 Mio. die Expansionspläne nicht gefährden. Zwar steht die Reduzierung des Free Float im Widerspruch zu den ursprünglichen Markterwartungen einer höheren Handelsliquidität im Nachgang der Kapitalmaßnahmen. Der Aktienrückkauf signalisiert jedoch das Vertrauen des Managements in zukünftige Cash Flows und etabliert eine kurzfristige Preisuntergrenze. Folglich bestätigen wir unser KAUFEN-Rating und unser Kursziel von EUR 2,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
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